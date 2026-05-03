Anitta se junta à Shakira no palco para cantar parceria lançada há menos de um mês
"Choka Choka" é o nome da música da dupla lançada no último mês
Anitta subiu ao palco junto com Shakira no megashow da colombiana, nesse sábado, na Praia de Copacabana. Ela se juntou com a "Loba" para cantar “Choka Choka”, colaboração da dupla lançada no último mês.
A música remete ao verbo "chocar" (bater, encostar, colidir), mas no contexto da música é uma onomatopeia rítmica para descrever a dança e o movimento de corpos colados. A repetição reforça a ideia de contato e movimento, acompanhando a proposta dançante da faixa.
Leia também
• Shakira em Copacabana: pulseiras de LED usam tecnologia criada por fã do Coldplay; entenda
• Após atraso, Shakira surpreende Copacabana com saraivada de beats e declaração de amor ao Brasil
• Shakira dedica show em Copacabana às mulheres e desabafa: 'Minha vida não tem sido fácil'
O lançamento do clipe oficial foi há apenas dois dias. Essa foi a primeira apresentação ao vivo da parceria. Mesmo com apenas 15 dias do lançamento, o público cantou em coro a canção.
— Essa noite é um presente, você merece tanto isso — disse Anitta ao se despedir da amiga e da plateia.