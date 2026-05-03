Dom, 03 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo02/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rio de Janeiro

Anitta se junta à Shakira no palco para cantar parceria lançada há menos de um mês

"Choka Choka" é o nome da música da dupla lançada no último mês

Reportar Erro
Anitta subiu ao palco junto com Shakira no megashow da colombianaAnitta subiu ao palco junto com Shakira no megashow da colombiana - Foto: TV Globo/Reprodução

Anitta subiu ao palco junto com Shakira no megashow da colombiana, nesse sábado, na Praia de Copacabana. Ela se juntou com a "Loba" para cantar “Choka Choka”, colaboração da dupla lançada no último mês.

A música remete ao verbo "chocar" (bater, encostar, colidir), mas no contexto da música é uma onomatopeia rítmica para descrever a dança e o movimento de corpos colados. A repetição reforça a ideia de contato e movimento, acompanhando a proposta dançante da faixa.

Leia também

• Shakira em Copacabana: pulseiras de LED usam tecnologia criada por fã do Coldplay; entenda

• Após atraso, Shakira surpreende Copacabana com saraivada de beats e declaração de amor ao Brasil

• Shakira dedica show em Copacabana às mulheres e desabafa: 'Minha vida não tem sido fácil'

O lançamento do clipe oficial foi há apenas dois dias. Essa foi a primeira apresentação ao vivo da parceria. Mesmo com apenas 15 dias do lançamento, o público cantou em coro a canção.

— Essa noite é um presente, você merece tanto isso — disse Anitta ao se despedir da amiga e da plateia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter