A- A+

On-line Anitta se pronuncia após evangélicos realizarem pregação religiosa em show Grupo de cristãos compra ingressos para apresentação da cantora com objetivo de 'pregar a palavra de Deus' entre pessoas 'perdidas', como citado

A cantora Anitta se manifestou publicamente após a repercussão de um vídeo que mostra um grupo de evangélicos realizando pregações religiosas em meio a um show recente da artista, em Curitiba (PR), no último sábado (31).Nas imagens que circulam nas redes sociais, integrantes do grupo One Mission explicam que decidiram comprar ingressos e ir até o evento para "pregar a palavra de Deus" entre o público já que eles tinham "compaixão pelos perdidos". O fato gerou polêmica e dividiu opiniões de internautas.

"Íamos ao The Send (festival gospel), mas o Senhor nos direcionou para o show da Anitta. Estamos aqui com mais um casal do movimento One Mission pregando o evangelho de Jesus, lembrando a essas pessoas que Jesus morreu a morte delas", afirmou um dos líderes do grupo cristão.

A reação da cantora, adepta do candomblé, veio diretamente nos comentários de uma das publicações no Instagram que repercutia a ação inusitada. Em tom irônico, Anitta rebateu: "Adorei! Cantei na igreja católica por anos, adoro a história de Jesus. Quando tem evento de vocês? Quero contar pra vocês as lendas dos orixás e de alguns deuses hindus que eu gosto bastante".

A resposta rapidamente ganhou repercussão e foi interpretada por seguidores como uma provocação bem-humorada, além de uma defesa da diversidade religiosa. A cantora, que já declarou publicamente sua ligação com religiões de matriz africana e interesse por diferentes filosofias espirituais, costuma usar as redes sociais para criticar episódios de intolerância e reforçar o respeito entre crenças.

Veja também