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música Anitta sobre álbum e passo atrás na carreira internacional: "Feliz eu sou mesmo é no Brasil" Cantora lançõ a segunda parte do seu álbum Equilibrivm nessa sexta-feira (24)

Anitta lançou, nesta sexta-feira, 24, o álbum Equilibrivm II. Trata-se da segunda parte de Equilibrivm, divulgado pela cantora carioca em abril deste ano. As duas partes do projeto, segundo Anitta, reforçam o momento em que ela volta suas atenções para o mercado brasileiro, depois de esforços para consolidar sua carreira no exterior nos últimos anos.

Equilibrivm II é o novo álbum de estúdio de Anitta e, ao contrário de projetos como Funk Generation, de 2024, traz uma variedade maior de gêneros, passando por forró, samba, reggae e se aproximando mais do que se convencionou chamar de MPB. Até mesmo por conta de boa parte dos convidados que ela chamou, entre eles, Maria Bethânia, Alceu Valença, Mestrinho e Mart’nália.

Em coletiva de imprensa virtual realizada nesta tarde, Anitta afirmou que percebeu que o álbum deveria ter a segunda parte, pois ela ainda tinha assuntos que desejava abordar. "Eu amei o resultado do primeiro", diz, ao revelar que algumas das 17 novas músicas já existiam anteriormente, mas não entraram na primeira etapa, que tem 15 canções.

Anitta fez outra revelação: essa segunda parte era para ser voltada para o mercado exterior, mas ela abriu mão, neste momento, de seguir com a procura de espaço fora do Brasil.

"Para poder ter uma carreira internacional, sem abandonar meu País, que é o que sempre quis, pois feliz eu sou mesmo no Brasil, eu abdicava muito do meu tempo de vida, para mim. Isso me tornava uma pessoa muito estressada, muito ‘gatilhada’ e com muita dificuldade de crescer internamente. Não havia tempo para estar comigo mesma, para pensar, para descansar", afirmou.

A cantora afirmou que, com essa indisponibilidade para a vida pessoal, ficava impossível praticar o autoconhecimento. Mostrando mais uma vez estar alerta às questões sociais e políticas do Brasil, ela diz que, por isso, sempre foi defensora do fim da escala 6X1, projeto que segue parado no Senado Federal "Quando eu decidi desacelerar [no trabalho], vi minha melhora "

Nesse processo, algumas músicas que haviam sido compostas em inglês, como Respira, tiveram a letra adaptada para o português. Aliás, sobre esta canção, Anitta aponta que a letra é a mais confessional que já fez em sua carreira. Um dos versos da música diz: "A gata era doidinha, mas também tinha juízo/Passava mó visão, mas ninguém falava disso/Porque cantava funk, olha só que desperdício/ Quem dera fosse homem, tinha mais benefício".

"Quando escrevi, abri meu coração sobre como eu me sinto. É como uma timeline da minha carreira e da minha vida. Ela tem uma importância para mim", diz.

Inspiração em Carmen Miranda

Anitta conta que a canção Pra Você Gostar de Mim, que ela define como uma "bossinha triste", simboliza o que ela queria expressar com o álbum, tendo a história de Carmen Miranda (1909-1955) como inspiração. O título foi tirado de Ta-hi, um grande sucesso de Carmen.

Portuguesa de nascimento, Carmen, que veio para o Brasil com cerca de um ano e meio, foi uma das cantoras que mais representaram o País no exterior, com real êxito no mercado internacional, sendo a primeira artista vinda da América do Sul a fazer sucesso em Hollywood, onde participou de diversos filmes

Apesar da carreira glamurosa, Carmen viveu um casamento conturbado e quadros de depressão e esgotamento mental, morrendo precocemente, aos 46 anos. "Ela traz um conflito interno e pessoal meu que gerou a necessidade de me aprofundar no autoconhecimento", revela.

Pluralidade de gêneros e convidados

Se na primeira parte de Equilibrivm Anitta contou com a participação de cantoras como Marina Sena, Liniker, Luedji Luna, Melly e Shakira, nesta segunda ela tem Maria Bethânia como convidada na faixa Ogum Me Rodeia, que mais uma vez reforça os laços de Anitta com as religiões de matrizes africanas, como já apresentado anteriormente.

Bethânia, porém, não canta. Ela recita, na parte final da canção, que também tem participação de Letícia Fialho, um poema que fala sobre a força, proteção e fé no orixá Ogum.

Anitta também manifesta sua religiosidade no samba com pegada pop Feitiço, que conta com a adesão de Mart’nália em excelente participação. A letra fala sobre o poder das encruzilhadas. O tema ainda aparece em Sem Pressa, com MC Tha; Contemplação, com o Grupo Ofá, formado por integrantes do Terreiro do Gantois, na Bahia; e Okê, com Brô MC’s e Katu Mirim, esta última puxada para o funk, gênero com o qual Anitta se consagrou.

O sincretismo religioso está em Eu Não Sou Santa, que tem na letra a fé em Nossa Senhora. O sanfoneiro Mestrinho dá ao arranjo uma pegada mais regional. Entre os compositores da faixa está Serginho Meriti, carioca de Madureira e autor de sambas como Deixa a Vida Me Levar e Quando Eu Contar, Iaiá - ou seja, a fusão também se dá nos ritmos.

Para o forró ...Não Me Cutuca, a cantora convidou Alceu Valença. A letra, que tem Anitta entre as compositoras, é mais banal, mas lembra a irreverência que marca a carreira da artista Por isso mesmo, a participação de Alceu é mínima, mas faz diferença positiva na faixa. "Minha família é paraibana. Tinha que ter um forró para honrá-la".

Em espanhol, a língua do momento na indústria musical, Anitta gravou uma versão de Azul, de Djavan, lançada por Gal Costa em 1982. A cantora afirmou que Djavan "amou a versão, aprovou cada palavrinha" escrita pelos versionistas Iberê Fortes, Mário Cáceres e Gabriel Portillo.

Equilibrivm II também transita pelo reggae em duas faixas: Tudo Isso tem, entre os oito compositores, a cantora e compositora Alice Caymmi; e Abre o Caminho, para a qual Anitta convidou o cantor Alexandre Carlo, ex-vocalista da extinta banda Natiruts.

Dessa forma, Anitta afirma ter encontrado um equilíbrio dos temas nos dois álbuns. "Me sinto vista", define.

O lançamento de Equilibrivm II vem com um projeto audiovisual de 35 minutos, com parte das músicas do álbum. Anitta reconhece que o produto não é tão atrativo para os dias de hoje, tanto financeiramente, pois não dá retorno, quanto para parte do público, disperso em redes sociais e incapaz de acompanhar algo com duração mais longa. "Mostrei para alguns amigos. Um deles não conseguia ficar sem mexer no celular", conta.

Nova turnê tem seis datas confirmadas

A turnê Equilibrivm, que vai colocar as ideias de Anitta para esse projeto no palco, já tem seis datas confirmadas: Porto Alegre (1º/8), São Paulo (8 e 9/8), Fortaleza (15/8), Niterói (22/8) e Salvador (29/8).

A cantora diz que novas datas ainda dependem de como a turnê será recebida pelo público. "Precisamos ser realistas e entender o cenário da cultura e da economia brasileiras. Estamos em um momento bastante complicado do entretenimento, muito por conta do vício das pessoas em bets - a economia não gira, o dinheiro não gira", diz. Anitta ainda atribui ao uso excessivo do celular o fato de as pessoas não quererem sair de casa.

Porém, há algo que incomoda ainda mais a artista: a dificuldade do público em aderir a um projeto novo. "Sou pé no chão. Não tenho ego para falar. Vou fazendo e analisando. No início, os Ensaios[show que ela apresenta na época do carnaval] já foram um fracasso; hoje, são sucesso absoluto. É preciso ter persistência e entender de mercado", finaliza.



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