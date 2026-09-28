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Anitta fala sobre sua transição capilar: "É dificílimo. Já pensei em desistir várias vezes"

A cantora compartilhou ainda como tem sido redescobrir a textura e o volume do seu cabelo

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Anitta fala sobre sua transição capilarAnitta fala sobre sua transição capilar - Foto: Reprodução/TV Globo

Um ano após iniciar sua transição capilar, a cantora Anitta falou novamente sobre como tem sido o processo para deixar seu cabelo voltar aos cachos.

"Não é fácil a transição capilar. Adoraria falar que está sendo um sonho. Não. É dificílimo. Já pensei em desistir várias vezes", confessou em entrevista ao Steal the Look a convite da L'Oréal Paris.

A cantora compartilhou ainda como tem sido redescobrir a textura e o volume do seu cabelo. "Quando a gente alisa o cabelo, ele fica ralo. E agora descubro que tenho o triplo de cabelo. [...] fica um capacete em cima e embaixo o liso de antigamente", compartilhou com bom humor.

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Para ajudar no processo, Anitta disse ter recorrido às laces. "Uso desde que iniciei a transição", e contou que mesmo que tente estilizar o cabelo natural, a diferença na estrutura dos fios a incomoda.

"Não tá legal não", brincou. "Tá bem ruim, mas eu estou resistindo. Já resisti há um ano, está faltando pouco." A cantora disse que pretende fazer seu "big chop", ou seja, cortar a parte com química e alisada e assumir o cabelo natural, quando a parte natural chegar à altura dos ombros. "Mas é difícil, galera, tem que ter persistência", confessou.

Anitta tomou a decisão de voltar com seu cabelo natural há um ano, em um momento de pausa nos compromissos. Ela já disse ter alisado o cabelo por 17 anos, desde que começou a trabalhar.

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