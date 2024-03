A- A+

BBB 24 Aniversariante do dia, Giovanna conquista a 13ª liderança do BBB 24 e monta seu VIP Na disputa contra Davi, Giovanna escolheu a cama com o travesseiro premiado com o card e sagrou-se líder da semana, no dia do seu aniversário

No dia do seu aniversário, Giovanna conquistou a liderança da "casa mais vigiada do Brasil" nesta quinta-feira (14). Para compor o VIP, ela escolheu os participantes Raquele, Lucas e Pitel.

A dinâmica da Prova do Líder dividiu os 12 participantes em dois grupos, de coletes numerados, brancos e rosas. Ela estava entre os seis participantes que ainda não haviam ganhado a prova e o feito aconteceu justamente no dia do seu aniversário.

Na primeira fase, as competições aconteceram em duas baterias onde os competidores se enfrentaram seguindo a seguinte ordem: um número ímpar branco contra um par rosa seguido com um número par branco com um ímpar rosa.

Assim que o cronômetro era acionado, cada participante precisava pegar a maior quantidade de bolinhas possível na piscina e levá-las até o topo do Pródromo. Do alto, o desafio era lançar as bolas para encher a sua garrafa antes do tempo terminar.

Dois jogadores de cada bateria com as garrafas mais cheias ao final do tempo, passaram de fase. Na primeira bateria se classificaram Alane (15 bolinhas), Bin Laden (13 bolinhas). Da segunda bateria, passaram de fase Davi (14 bolinhas) e Giovanna (14 bolinhas).

Na segunda etapa da competição, cada participante precisava montar o quebra-cabeça exatamente de acordo com o gabarito, no menor tempo possível. Davi e Giovanna foram os dois mais rápidos e se credenciaram para a final.



Na última fase, havia seis camas. Cada competidor escolhia uma cama por vez para deitar. Giovanna escolheu a cama com o travesseiro premiado com o card e sagrou-se líder da semana.

