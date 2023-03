Aniversário da Anitta: o que se sabe sobre atrações e lista de convidados para a festa da cantora

A- A+

O aniversário de Anitta costuma ser um evento que movimenta as redes sociais e o mundo dos famosos. Por causa da pandemia, a cantora estava em um "jejum" e não comemora a data desde 2019, então esse ano a festa deve dar o que falar. A noite terá pelo menos duas atrações musicais tocando até o amanhecer, lista de convidados com “vários ranços cortados", de acordo com a cantora e um tótem com seu rosto ficará entre os convidados para que ela não seja incomodada com pedidos de fotos durante a curtição.

Depois de aproveitar a folia de Salvador, neste ano, disfarçada entre o povo, Anitta decidiu ir atrás da banda baiana que tocou durante o festival Batekoo, que a fez dançar no meio da rua no carnaval. Agora, o grupo O Maestro será uma das atrações da festa de aniversário da funkeira carioca, que completa 30 anos no dia 30 de março. Em conversa com o ator e produtor Léo Fuchs, em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Anitta confirmou que a atração subirá ao palco às 5h30. Outro grupo confirmado pela intérprete de “Envolver” é o grupo Harmonia do Samba, de quem a cantora é fã e já cantou com o vocalista, Xanddy Harmonia, que entrará no palco às 2h.

Festa no primeiro dia do Lolla

Tudo indica que a "farofa da Anitta" irá acontecer na sexta-feira (24), primeiro dia do Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, em São Paulo. A data teria sido escolhida a dedo pela poderosa, seis dias antes do dia de seu nascimento, para que alguns dos artistas que irão se apresentar no festival estejam na festa.

Astróloga para definir local

O local segue em sigilo, mas na semana passada a cantora comentou a mudança de local para quem já havia sido convidado. "Passando para avisar aos meus amigos que eu tive que mudar a data da comemoração do meu aniversário. Se eu tinha te convidado e não te avisei, me responde aqui que eu te aviso tudo. Se eu não te convidei, talvez eu possa ter esquecido. Então, me responde aqui. Se eu clicar, vou te responder. Se eu não responder é porque eu não esqueci. Eu não te convidei mesmo.", publicou em seus Stories no Instagram.

Anitta revelou ainda que vai passar a data de seu aniversário (a festa será em outro dia) no lugar que foi sugerido por sua astróloga Virgínia Rodrigues: "Eu não vou mentir que esse ano eu amei o lugar que minha astróloga mandou passar meu aniversário. Vocês sabem que todo ano faço isso. Estou empolgada para fazer 30 anos".

Prints postados pela poderosa, em apoio à amiga Lexa, sugerem o local da comemoração, que deverá ser em São Paulo. Depois da expulsão de MC Guimê do "Big Brother Brasil 23", Anitta postou parte de uma conversa de WhatsApp, na qual ela pede para uma funcionária comprar passagem para Lexa ir ao aniversário.

Atrações internacionais?

Apesar de não ter confirmado atrações internacionais, a voz de “Boys Don’t Cry” disse que haverá outros shows em seu aniversário, isso foi o bastante para que seus fãs começassem a levantar possíveis nomes para o evento. O público da cantora espera que Billie Eilish e Lil Nas X, que é seu amigo, subam ao palco e curtam a festa com Anitta. Nas redes sociais, os fãs da artista aguardam ansiosamente por cliques de Drake e da cantora Rosalía curtindo a festa, eles também serão atrações do Lollapalooza.

'Cortei vários ranços'

A lista de convidados ainda está sendo preparada, segundo a cantora. "Cortei vários ranços. E tem várias pessoas novas também, bacanas. Mas tem vários ranços cortados! Só quero gente que eu conheça na festa. Não quero olhar para o lado e ver gente que eu não conheço", afirmou ela. A cantora ainda deu um recado para quem fica mandando mensagem pedindo para entrar na lista mesmo sem ter intimidade com ela, “vai ficar no vácuo, eu já deixo várias pessoas no vácuo”, disse.

Lista de presença

Em seu aniversário de 2019, quando completou 26 anos,Anitta disse que a festa seria apenas para seus amigos íntimos, mas a comemoração teve a presença de cerca de 400 pessoas. Neste ano, o evento deve contar com 500 nomes na lista.

Celulares proibidos

Em anos anteriores, o que acontecia durante a festa de Anitta era um verdadeiro mistério para quem estava de fora — os celulares eram proibidos pela cantora. Em entrevista ao músico colombiano Alex Sensation, a artista explicou a razão. Segundo ela, é para deixar os seus convidados à vontade para fazer o que quiserem, sem medo de vazamentos do que acontece no momento de diversão. “Sou boa em fazer festa. E as festas comigo não são essas de ficar ali, tirar foto com o celular. Primeiro que nas minhas festas é proibido entrar com celular, porque assim as pessoas fazem o que querem e ninguém sabe depois. Podem fazer tudo! Não só tirar a camisa”, afirmou.

‘Não tenho paciência para ficar tirando foto. Quero dançar’

Neste ano, a poderosa já deixou avisado que não terá chuva de fotos e vídeos na comemoração. Ela mandou fazer uma placa, mais parecida com um tótem, para que os seus convidados não peçam selfies com ela durante a festa. “Não tenho paciência para ficar tirando foto. Quero dança!”, disse a cantora em vídeo.

