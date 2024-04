A- A+

aniversário Aniversário da filha de Viih Tube e Eliezer tem 11 festas, bolo de 15 metros e 400 convidados Comemoração, que começa nesta sexta, custou R$ 3 milhões e contou com 234 trabalhadores; saiba detalhes do evento que dura até domingo (14)

O aniversário de 1 ano de Lua, a filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, não passará despercebido de maneira nenhuma. No que depender dos pais da criança, os cerca de 400 convidados poderão aproveitar um evento grandioso, que custou aproximadamente R$ 3 milhões, neste fim de semana. A festa contará com uma “estrutura Lollapalooza”, conforme conta a mãe da “BabyTube”, um bolo de 15 metros de diâmetro e salões com 600 mil balões, que serão reaproveitados.

A organização lançou até mesmo uma música própria para o evento chamada “Nós somos BabyTube” e conta com 234 trabalhadores. Em um vídeo publicado no YouTube, os influenciadores mostram detalhes da festa.

"Olha só o tanto de gente que está trabalhando, com van envelopada, pulseirinha da festa, com três temas, uma coisa grandiosa. Eu nunca imaginei que iria ver um evento tão incrível assim: três dias de festa para a Lua, que para mim merece realmente essa Disney. Eu faria tudo de novo" — afirmou Viih Tube, já pensando em fazer uma comemoração ainda maior para o segundo filho.

O Tauá Resort, em Atibaia, no interior de São Paulo, que abriga a festa infantil conta com quartos (que mais parecem um “apartamento”, diz Eliezer), equipados com sala, duas camas, cama de casal, banheiro, dois chuveiros, banheira de hidromassagem e televisão, além de uma super vista para a área externa.

Ao todo, mais de cem quartos foram reservados para os convidados, que incluem amigos, familiares e celebridades como Thaila Ayala, Giovanna Ewbank, Pocah, Tatá Werneck, Rafael Vitti, Cíntia Dicker, Pedro Scooby, Mileide Mihaile, Julio Rocha, Romana Novais, Alok, Tays Reis, Biel, dentre outros.

A festa custou aproximadamente R$ 3 milhões para os papais. Eliezer contou que a cada salão da festa teria uma cor específica, com balões customizados. Mas o alto custo dessa estrutura fez com que desistissem da ideia original.

"Isso aqui é muito caro. O primeiro orçamento era isso aqui (apontando para a estrutura) vezes três. Aí eu falei: “Não”, porque cada salão teria uma cor. “Vamos colocar a mesma cor e aproveitar. Acabou uma festa, tira tudo e coloca na outra.” É assim" contou o influencer.

Viih Tube até brincou:

"Eu fali em balões" disse a influenciadora, brincando.

Haverá vans com o rosto de Lua que serão usadas pelos convidados para circular pelo local da festa. Só de lembrancinhas, para os convidados levarem de recordação, são mais de dez tipos diferentes.

A pequena deve fazer três trocas de roupa — cada qual com um tema diferente: "Alice no País das Maravilhas", "Bosque Encantado Babytube com a Fantasia do seu Animal Preferido" e "Princesas”. As roupas, aliás, foram confeccionadas pela mesma costureira que produzia as vestimentas usadas por Viih Tube na infância.

O line-up



Veja abaixo a programação completa, divulgada pelos pais de Lua, para a festa da pequena:





O convite

O convite, enviado em nome das crianças convidadas, caixa peluda verde, que mostra uma tela com um clipe da família quando é aberta. A música tocada foi criada pra marca Baby Tube, lançada pelos ex-BBBs na esteira do nascimento da filha. Dentro dele, uma naninha e um mordedor de borracha, ambos produtos comercializados pela marca. Um livreto com a foto da aniversariante traz toda a programação da comemoração. Estima-se que só os convites para o aniversário custaram cerca de R$ 160 mil, no total.

convite personalizado para a festa de aniversário de Lua (Foto: Instagram/Reprodução)

