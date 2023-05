A- A+

O município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, completa 41 anos de emancipação no próximo sábado (13). No final de semana do aniversário da cidade, a gestão municipal promove uma programação com shows de brega, mutirão de serviços, práticas coletivas de atividades físicas, entre outras ações.

As principais atrações da programação são os shows de Eduarda Alves, Michelle Melo, Banda Sentimentos e Gatos de Tênis. As apresentações gratuitas acontecem no sábado (13), a partir das 20h, no Pátio de Eventos, em frente ao Camará Shopping.

Para o público infantil, a festa começa mais cedo, às 14h. A programação voltada para as crianças terá cosplays de super-heróis, música e distribuição de pipoca e algodão doce.

Mutirão de serviços

Na sexta-feira (12), véspera do aniversário da cidade, um mutirão com vacinação contra a gripe e aplicação da vacina bivalente, contra a Covid-19, no Parque Maria Amazona, também conhecido como Praça de Camaragibe. No mesmo local, testes de sífilis, glicemia, aferição de pressão e mamografias serão oferecidos. A programação inclui, ainda, aulas de zumba e treino funcional.

As atividades no parque tiveram início pela manhã e seguem até às 19h.

O mutirão contará, ainda, com ações da brigada ambiental, serviços do Procon, Expresso do Empreendedor (atendimento voltado a microempreendedores da cidade), além de um posto da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe).

Ainda na sexta, às 18h, alunas da oficina de balé da prefeitura farão uma apresentação no Camará Shopping.

Trilha ecológica

Na manhã do sábado (13), uma trilha ecológica será realizada no Privê Vermont, às 8h.



