BBB 23 Aniversário, edredom movimentado e reunião de aliados: o que aconteceu na madrugada do BBB 23 Após Jogo da Discórdia, brothers e sisters participaram de longas conversas sobre jogo

Após mais um Jogo da Discórdia ajudou a colocar ainda mais fogo no parquinho, os participantes do BBB 23 tiveram uma madrugada agitada. As primeiras horas desta terça-feira (7) foram marcadas por acertos de contas entre aliados, alfinetadas em rivais e até festinha de aniversário.

Key resolve falar

Logo após a dinâmica ao vivo, Key reuniu quem estava na área externa para se defender. A jogadora de vôlei não gostou nada de ter ouvido que ela havia influenciado a decisão de Gustavo como Líder.

“Não sei quem falou, não me interessa. Sei que machucou. Só por a gente estar junto não significa que influencio ele em nada”, assegurou. “A opção dele na Tina não era minha", acrescentou.



Parabéns para o Cowboy

Já dentro de casa, os brothers e sisters deram um tempo no jogo para celebrar o aniversário de Gustavo, que completa 28 anos nesta terça-feira (7). Key preparou um bolo para o fazendeiro e todos se reuniram para cantar “Parabéns”.

Emocionado, o aniversariante agradeceu a surpresa. "Nunca comemoro o meu aniversário e está sendo muito especial, porque está sendo aqui e com vocês", disse.

“DR” entre amigas

Larissa e Bruna sentaram para discutir a relação mais uma vez. Em conversa na área externa, as duas admitiram sentir ciúmes uma da outra.

A professora de Educação Física alertou a atriz sobre a proximidade com Paula e afirmou que não sente confiança na biomédica. "Acho que ela fala muito, brinca com tudo, quer falar com todo mundo. E pode ser o jeito dela, tudo bem, mas eu não gosto", apontou.

Guimê faz alerta sobre Cristian

Quem também aconselhou Bruna durante a madrugada foi MC Guimê. Para o funkeiro, a atriz precisa tomar cuidado com o empresário.

"Me incomoda, de coração. Ele é um cara que ele é frio, ele já falou que é o jardineiro do BBB, tem uma rivalidade com a sua maior parceira aqui no game [Larissa], então a gente tem que ficar ligado nisso, sim", comentou o cantor.

Reunião de grupo

Os aliados do Quarto do Fundo do Mar participaram de uma longa conversa sobre jogo na academia. Cezar expôs que não se sente protegido pelos parceiros.

"Que grupo é esse? Sempre que eu estou em uma situação de risco, ao invés de me apoiar, mete mais fumo nas minhas costas? Hoje de manhã acordei pensando que sinto por várias vezes que meu grupo não me protege em situação de jogo e que sempre que a corda quebra, quebra para o meu lado", desabafou.

Edredom pegando fogo

Key e Gustavo voltaram a aproveitar o Quarto do Líder e protagonizaram cenas quentes. O casal trocou carícias durante a madrugada e acabou movimentando o edredom.

Antes do clima romântico, os dois conversaram sobre o jogo. Cowboy sugeriu desfazer o grupo atual e montar uma terceira via, formada por Fred Desimpedidos, Sapato, Bruna, Key e ele. Key, no entanto, disse que isso só poderia acontecer mais tarde, mas não agora.



