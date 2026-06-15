Anná lança single inspirado na obra de Edmilson do Pife e antecipa EP dedicado ao forró
Gravada em parceria com o grupo Fios de Choro e os sopristas Tanaka do Pife e Alexandre Rodrigues, música aposta na força dos ritmos nordestinos e abre caminho para o EP "Da Terra do Sol"
A cantora e compositora Anná apresenta ao público o single “Forró de Dois Amigos”, nova faixa que integra o EP “Da Terra do Sol”, trabalho voltado exclusivamente ao universo do forró.
A música chega como uma releitura de uma composição de Edmilson do Pife e conta com a colaboração do grupo Fios de Choro.
Natural de Mococa, no interior paulista, a artista vem consolidando uma trajetória marcada pela diversidade de referências musicais.
No novo lançamento, ela mergulha em sonoridades ligadas à tradição nordestina, valorizando elementos característicos do gênero e destacando a riqueza rítmica presente na cultura popular brasileira.
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A gravação reúne ainda participações de Tanaka do Pife e Alexandre Rodrigues. Com arranjos que privilegiam a espontaneidade e a energia típicas do forró, a faixa aposta em uma atmosfera festiva, convidando o ouvinte a dançar e celebrar.
Segundo Anná, a intenção é que o lançamento ultrapasse a experiência da escuta e se transforme em um momento de interação com o público.
A cantora pretende compartilhar os bastidores e o processo de construção do EP, estimulando a participação dos fãs enquanto se aproxima a estreia completa de “Da Terra do Sol”.