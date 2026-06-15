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SINGLE

Anná lança single inspirado na obra de Edmilson do Pife e antecipa EP dedicado ao forró

Gravada em parceria com o grupo Fios de Choro e os sopristas Tanaka do Pife e Alexandre Rodrigues, música aposta na força dos ritmos nordestinos e abre caminho para o EP "Da Terra do Sol"

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Anná, grupo Fios de Choro e os sopristas Tanaka do Pife e Alexandre RodriguesAnná, grupo Fios de Choro e os sopristas Tanaka do Pife e Alexandre Rodrigues - Foto: Reprodução/Instagram @canta.anna

A cantora e compositora Anná apresenta ao público o single “Forró de Dois Amigos”, nova faixa que integra o EP “Da Terra do Sol”, trabalho voltado exclusivamente ao universo do forró.

A música chega como uma releitura de uma composição de Edmilson do Pife e conta com a colaboração do grupo Fios de Choro.

Natural de Mococa, no interior paulista, a artista vem consolidando uma trajetória marcada pela diversidade de referências musicais.

No novo lançamento, ela mergulha em sonoridades ligadas à tradição nordestina, valorizando elementos característicos do gênero e destacando a riqueza rítmica presente na cultura popular brasileira.

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A gravação reúne ainda participações de Tanaka do Pife e Alexandre Rodrigues. Com arranjos que privilegiam a espontaneidade e a energia típicas do forró, a faixa aposta em uma atmosfera festiva, convidando o ouvinte a dançar e celebrar.

Segundo Anná, a intenção é que o lançamento ultrapasse a experiência da escuta e se transforme em um momento de interação com o público.

A cantora pretende compartilhar os bastidores e o processo de construção do EP, estimulando a participação dos fãs enquanto se aproxima a estreia completa de “Da Terra do Sol”.
 

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