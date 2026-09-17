Anna Ratto celebra duas décadas de carreira com show no Alma Arte Café
Cantora e compositora carioca revisita canções e terá, no palco, participação de Silvério Pessoa
O Alma Arte Café recebe no próximo dia 26 de setembro, a cantora e compositora Anna Ratto, que celebra duas décadas de trajetória em show que vai contar com participação do pernambucano Silvério Pessoa.
No palco, a artista passa por seu cancioneiro autoral e tambem por composições de nomes como Roberto e Erasmo, Gilberto Gil e Moraes Moreira.
Após sete álbuns lançados, inclusive em tributo a Arnaldo Antunes - "Contato Imediato - Anna Ratto visita Arnaldo Antunes" (2021) e "Vison Negro" (2025) - Ratto, que circula com uma fluidez quase lúdica pela MPB e pelo pop, celebra carreira com um roteiro selecionado de canções.
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"São muitas músicas, não foi fácil eleger as que entrariam no roteiro. Claro que inclui as que não podem faltar, para quem me acompanha. Mas deixei também a intuição me ajudar a montar o repertório, e não ser tão previsível", conta ela.
No palco Anna Ratto se apresenta acompanhada do seu violão e dos músicos Fernando Caneca (guitarra) e João Moreira (baixo).
SERVIÇO
Show de Anna Ratto - 20 Anos
Quando: Sábado, 26 de setembro, às 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
A partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @almaartecafe // @annaratto