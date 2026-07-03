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SINGLE Anna Ratto revisita Tribalistas e encerra fase dedicada à obra de Arnaldo Antunes com novo single Cantora lança releitura de "Passe em casa" e prepara espetáculo inédito para marcar duas décadas de trajetória artística.

A cantora Anna Ratto disponibilizou, nestq quinta (2), sua interpretação de “Passe em casa”, composição lançada pelos Tribalistas, em 2002.

O single chega às plataformas digitais em duas versões, incluindo uma edição voltada para execução em rádio, e também ganha videoclipe dirigido, editado e animado por Pedro Colombo.

A gravação representa o desfecho de uma etapa importante na trajetória recente da artista, dedicada à obra de Arnaldo Antunes.

Ao longo desse período, Anna lançou dois discos inspirados no repertório do compositor – entre eles "Vison Negro" (2025) –, realizou apresentações pelo país e reuniu participações de nomes como o próprio Arnaldo, Fernanda Takai e Chico Chico.

Embora já integrasse o repertório de seus shows, a releitura de “Passe em casa” ainda não havia sido lançada oficialmente.

O registro foi realizado no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, com produção musical de Liminha e Kassin. A versão radio edit recebeu mixagem de Guilherme Gê e produção de Liminha.

Encerrado esse ciclo, Anna Ratto volta as atenções para um novo momento de sua carreira. Em 2026, a artista comemora 20 anos de trajetória com um espetáculo inédito, atualmente em fase de ensaios.

Prevista para estrear em setembro, a turnê "Anna Ratto – 20 Anos" marcará o início de uma nova etapa criativa, reunindo repertório renovado e canções autorais.



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