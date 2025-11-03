A- A+

norte Quem é Anna Sol Faria, advogada e irmã do amo do Boi Garantido, que morreu aos 34 anos Além do Boi Garantido, o Boi Caprichoso também divulgou nota de pesar nas redes sociais, destacando solidariedade à família Faria e à nação vermelha e branca

A advogada Anna Sol Faria, irmã do amo do Boi Garantido, João Paulo Faria, morreu neste domingo (2), aos 34 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio Boi Garantido em comunicado nas redes sociais. A causa da morte não foi oficialmente divulgada, mas, segundo amigos da família, Anna Sol teria sofrido um infarto fulminante.

Anna Sol era conhecida por sua forte ligação com o Boi Garantido, agremiação folclórica de Parintins pela qual nutria profunda paixão. Além de irmã do atual amo do boi vermelho, ela era filha de Zezinho Faria, que presidiu o bumbá no início da década de 1980, e sobrinha do apresentador Paulinho Faria, figuras emblemáticas da história do Garantido. Sua presença era constante nos bastidores e eventos relacionados ao festival.

Em nota publicada nas redes sociais, o Boi Garantido lamentou profundamente a perda. “Anna Sol partiu de forma precoce, mas sua luz permanecerá acesa na lembrança daqueles que a amaram e hoje sentem sua partida”, diz o comunicado. O texto foi acompanhado por uma foto da advogada, destacando sua alegria e dedicação à cultura do boi-bumbá, símbolo da tradição amazônica.

O apresentador do boi, Israel Paulain, prestou homenagem emocionada à amiga, compartilhando nas redes sociais uma foto antiga ao lado de Anna e João Paulo, ainda na infância, durante uma festa de família. “Aquele encontro ainda na infância está marcado para sempre no meu coração. A partida repentina de sua amada irmã Ana Sol devasta a nossa alma e nos faz amparar em Deus, só Ele para nos confortar”, escreveu Paulain, evidenciando a longa amizade com a família Faria.

A morte repentina de Anna Sol gerou grande comoção entre os fãs e integrantes do Boi Garantido, que deixaram diversas mensagens de pesar nas redes sociais. Muitos destacaram seu carisma, gentileza e amor pela tradição de Parintins, lembrando que ela acompanhava o festival mesmo à distância, por estar morando em São Paulo, onde atuava como advogada.

O corpo de Anna Sol deve ser trasladado para o Amazonas, onde ocorrerá o velório e sepultamento, em data ainda não confirmada. O Boi Garantido encerrou sua nota afirmando que “a nação vermelha e branca se une em oração pela família Faria, com gratidão pela vida e legado de Anna Sol”.

O Boi Caprichoso, tradicional rival do Garantido no Festival de Parintins, também se manifestou nas redes sociais lamentando a morte de Anna Sol Faria. Em nota, o bumbá azul e branco prestou solidariedade à família Faria e à nação vermelha e branca, destacando que, acima da rivalidade folclórica, o amor pela cultura amazônica une todos os apaixonados pelo boi-bumbá.

