Anne Burrell, chef e apresentadora de "A Batalha dos Piores Cozinheiros", morre aos 55 anos

A chef Anne Burrell, conhecida por sua participação em programas culinários, como o reality A Batalha dos Piores Cozinheiros, morreu aos 55 anos, em Nova York. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Anne era uma esposa amada, irmã, filha, madrasta e amiga - seu sorriso iluminava todo cômodo que ela entrava", disse a família de Burrell em um comunicado. "A luz de Anne irradiava muito além daqueles que ela conhecia, tocando milhões ao redor do mundo. Embora ela não esteja mais conosco, seu calor, espírito e amor incondicional permanecem eternos."





Burrell também era famosa pelo programa Segredos de uma Chef, no qual revelava dicas e truques de cozinha profissional para o público em casa.

Ela ainda lançou livros sobre culinária como Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower e Cook Like a Rock Star.

