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FAMOSOS Anne Hathaway anuncia gravidez do terceiro filho com vídeo nas redes sociais; confira A revelação foi feita por meio de uma publicação no Instagram após rumores sobre uma possível gestação; atriz vive um dos momentos mais intensos da carreira no cinema

A atriz Anne Hathaway, de 43 anos, anunciou nesta sexta-feira (19) que está à espera do terceiro filho. A novidade foi compartilhada em um vídeo publicado no Instagram da artista, encerrando os rumores que circulavam nas redes sociais nos últimos dias.

No registro, a atriz aparece exibindo a barriga da gravidez ao som de “Baby, I'm Yours”, de Barbara Lewis. Na legenda, escreveu apenas: "x Baby, I’m yours x" (Bebê, eu sou teu). O novo membro da família é fruto do casamento da atriz com o produtor e ator Adam Shulman, de 45 anos. Os dois já são pais de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 5.

A gravidez é anunciada em um momento de grande destaque na carreira de Hathaway. Em 2026, a atriz integra o elenco de cinco grandes produções: “O Diabo Veste Prada 2”, sequência do clássico lançado em 2006; “Mother Mary”, musical de terror dirigido por David Lowery; “A Odisseia”, novo épico de Christopher Nolan; “Verity”, adaptação do romance de Colleen Hoover; e o suspense “O Fim da Rua”, estrelado ao lado de Ewan McGregor.

Confira o vídeo:

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