Anne Hathaway aparece como diva pop em trailer de novo filme

Anne Hathaway aparece como diva pop no primeiro trailer de Mother Mary, divulgado pela A24 nesta terça-feira, 2. A atriz interpreta uma estrela temperamental que entra em crise existencial durante uma turnê.

Em conflito com sua imagem, a protagonista foge para reencontrar uma velha amiga e interesse amoroso: a estilista de moda Sam, interpretada por Michaela Coel (mais conhecida por I May Destroy You), que a ajudou a criar sua persona pública.

Poucos detalhes sobre a trama foram revelados até o momento - o trailer mostra um suspense com elementos sobrenaturais. A direção é de David Lowery (de Sombras da Vida e The Green Knight).

Para criar a celebridade fictícia, descrita como "um híbrido de Lady Gaga e Taylor Swift", a trilha sonora original de Mother Mary conta com nomes badalados: as músicas gravadas por Anne foram compostas pela cantora Charli XCX e o produtor Jack Antonoff - queridinho de artistas como a própria Taylor.

O elenco conta ainda com Hunter Schafer, Kaia Gerber e a cantora FKA twigs.

Em entrevista à Vogue, Anne disse que o papel foi mais desafiador do que qualquer um de seus trabalhos anteriores. "Tive que me render a ser iniciante" contou ela, que passou por treinamentos de dança e canto. O filme estreia em 2026, ainda sem data confirmada.





