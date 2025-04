Anne Hathaway compartilhou o fim das gravações de ''Verity''; confira vídeo

A- A+

Anne Hathaway compartilhou um vídeo no seu perfil do Instagram para anunciar o fim das gravações de ''Verity'', na última segunda-feira (7). O filme, que é uma adaptação do romance literário de Colleen Hoover, chega aos cinemas mundiais no próximo ano com a direção de Michael Showalter (''Doentes de Amor'').

O vídeo mostra a atriz norte-americana folheando o livro e, depois, o roteiro da produção. Na publicação, Anne escreveu que espera encontrar os espectadores na data de estreia do longa, no dia 15 de maio de 2026. ''Verity'' foi roteirizado por Nick Antosca (''The Act'').

Hathaway voltou a trabalhar com o cineasta Michael Showalter, depois de ter protagonizado a adaptação ''Uma Ideia de Você'', lançada no ano passado. Além de Anne, o elenco de ''Verity'' também conta com a participação de Josh Hartnett (''Armadilha'') e Dakota Johnson (''Madame Teia'').

Trama

A trama acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora desconhecida que é contratada para terminar uma série de livros de Verity Crawford, uma autora famosa. O suspense psicológico gera tensão com a revelação de segredos, incluindo o misterioso acidente responsável por impossibilitar Verity de finalizar sua obra.

Autora de sucesso

A autora norte-americana Colleen Hoover, que é uma das mais vendidas da atualidade, já teve o romance ''É Assim que Acaba'' adaptado para o cinema em 2024 e protagonizado por Blake Lively. ''Verity'' vai se tornar o segundo livro de Hoover a chegar às telas.

Veja também