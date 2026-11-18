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famosos Anne Hathaway deu à luz! Saiba quem é o pai dos três filhos da atriz Adam Shulman está com a vencedora do Oscar desde 2008; nascimento do terceiro filho do casal foi divulgado pela revista 'People'

Anne Hathaway e Adam Shulman se tornaram pais pela terceira vez. O nascimento do bebê foi divulgado pela revista americana People nesta terça-feira (17). Casados desde setembro de 2012, os dois estão juntos desde 2008 e já são pais de Jonathan Rosebanks, de 10 anos, e Jack, de 7. Eles ainda não tornaram públicos o nome e o sexo da criança.

Aos 43 anos, a atriz anunciou a terceira gravidez em junho de 2026, por meio de uma publicação nas redes sociais em que apareceu exibindo a barriga. Desde então, manteve a discrição sobre a gestação e a vida familiar.

Quem é Adam Shulman

Adam Shulman trabalha como ator, produtor e empresário do ramo de joias. Embora tenha participado de produções para o cinema e a televisão, construiu uma trajetória profissional mais discreta do que a da esposa.

Anne Hathaway venceu o Oscar por sua atuação em "Os Miseráveis" e também é conhecida por filmes como "O Diabo Veste Prada" e "Interestelar".

Hathaway e Shulman costumam preservar a intimidade dos filhos e evitam expor a rotina da família nas redes sociais. O casal faz poucas aparições públicas junto, e a atriz raramente compartilha detalhes da vida pessoal.

O primeiro filho dos dois, Jonathan Rosebanks Shulman, nasceu em março de 2016. Jack Shulman nasceu em novembro de 2019.

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