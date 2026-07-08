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Cinema Anne Hathaway passou uma semana se preparando para interpretar a personagem errada em 'Batman' Em participação no podcast Happy Sad Confused, a atriz contou que sabia apenas que se encontraria com o diretor Christopher Nolan para conversar sobre seu papel no filme

A Mulher-Gato entrou para a lista de personagens mais marcantes da carreira de Anne Hathaway, mas a escalação da atriz para o papel começou com uma confusão. Convencida de que faria outra personagem do universo de Batman, ela passou uma semana inteira estudando o papel errado por acreditar que jamais seria escolhida para viver a heroína.

Em participação no podcast Happy Sad Confused, a atriz contou que sabia apenas que se encontraria com o diretor Christopher Nolan para conversar sobre seu papel em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012). Como via a interpretação de Michelle Pfeiffer como Mulher-Gato como algo difícil de superar, concluiu que interpretaria Arlequina.

"Pensei: 'Não pode ser a Mulher-Gato, porque Michelle Pfeiffer foi tão icônica. Então, vai ser a Arlequina'", relembrou.

Convencida da teoria, a atriz começou sua preparação. Ela afirmou que passou uma semana desenvolvendo uma "energia demoníaca de Arlequina", adotando até um figurino que combinava com a imagem que fazia da personagem. "Eu usava sapatilhas estranhas de bobo da corte e uma blusa listrada."

A surpresa veio apenas cerca de duas horas depois do início da conversa com Nolan. Foi nesse momento que o diretor revelou que o papel em questão era, na verdade, o da Mulher-Gato.

Com a notícia, Anne disse que precisou mudar completamente a postura. "Eu simplesmente pensei: 'Transformação!'. Resolvi que aquela blusa era muito sensual e mudei de personalidade ali mesmo", brincou.

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