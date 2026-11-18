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famosos Anne Hathaway, que acaba de ter terceiro filho, sofreu aborto enquanto encenava parto no teatro Atriz de "O diabo veste Prada" revelou ter perdido um bebê em 2015, durante temporada de espetáculo em que interpretava uma grávida

Há situações em que a vida e a ficção parecem fazer um acordo de mau gosto. Anne Hathaway viveu uma delas em 2015, quando sofreu um aborto espontâneo em plena temporada de uma peça de teatro na qual precisava encenar um parto todas as noites. A atriz de " O diabo veste Prada", que acaba de dar à luz seu terceiro filho, só tornou pública a experiência em 2024, durante uma entrevista à revista americana "Vanity Fair". Na ocasião, contou como foi interpretar uma mulher grávida enquanto lidava com a perda de sua própria gestação.

A peça em questão era "Grounded", monólogo que ficou em cartaz durante seis semanas num teatro off-Broadway, em Nova York. Hathaway interpretava uma piloto de caça americana que, após engravidar, deixava de participar de missões aéreas e passava a operar drones militares. A gravidez e o nascimento da filha faziam parte da história da personagem. Fora do palco, no entanto, a atriz vivenciava uma situação bem diferente.

"Na primeira vez, não deu certo para mim. Eu estava fazendo uma peça e precisava dar à luz no palco todas as noites", contou à publicação. Hathaway ressaltou que, durante a temporada, procurou manter a rotina de apresentações. Nos bastidores, porém, não conseguiu esconder o que havia acontecido dos amigos que foram assistir ao espetáculo. "Era demais guardar aquilo para mim enquanto estava no palco, fingindo que estava tudo bem", desabafou.

O assunto permaneceu fora de suas declarações públicas até 2019, quando a atriz anunciou que esperava seu segundo filho. Na ocasião, publicou uma fotografia exibindo a barriga e deixou uma mensagem para outras pessoas que enfrentavam dificuldades para engravidar.

"Para todos que estão passando pelo inferno da infertilidade e da concepção, saibam que não foi um caminho fácil para nenhuma das minhas gestações. Envio a vocês muito amor", escreveu na legenda.

A publicação chamou a atenção por destoar dos anúncios de gravidez geralmente feitos por celebridades nas redes sociais. Ao explicar a escolha, cinco anos depois, Hathaway disse que não se sentiria confortável em compartilhar apenas a felicidade daquele momento, sem reconhecer as dificuldades que ela própria havia enfrentado.

"Diante da dor que senti ao tentar engravidar, teria parecido falso publicar algo inteiramente feliz, sabendo que, para muitas pessoas, a história é muito mais complexa do que isso", afirmou à "Vanity Fair".

A reação à mensagem também a surpreendeu. Segundo a atriz, durante os três anos seguintes, mulheres se aproximaram dela, muitas vezes chorando, para contar experiências semelhantes. Algumas, disse, nunca haviam falado sobre o assunto com outras pessoas.

"O que partiu meu coração, me deixou perplexa e me deu esperança foi que, durante três anos, quase todos os dias, uma mulher se aproximava de mim chorando, e eu simplesmente a abraçava, porque ela carregava aquela dor consigo e, de repente, aquela dor já não era só dela", relatou.

Aos 44 anos, Hathaway acaba de se tornar mãe pela terceira vez. O nascimento do bebê, fruto de seu casamento com o ator e produtor Adam Shulman, foi confirmado pela revista americana "People" na última terça-feira (17). O casal, que está junto desde 2008 e se casou em 2012, ainda não revelou o nome, o sexo nem a data de nascimento da criança.

Os dois já são pais de Jonathan, nascido em março de 2016, e Jack, nascido em novembro de 2019. A terceira gravidez foi anunciada em junho deste ano, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais ao som de "Baby I'm yours", de Barbara Lewis.

Em outubro, durante uma entrevista ao programa "CBS Mornings", Anne Hathaway contou que a família estava entusiasmada com a chegada do bebê, mas admitiu que também procurava aproveitar os últimos momentos da rotina com os dois filhos mais velhos.

"Estamos entusiasmados, radiantes, mas, neste momento, nosso foco principal é aproveitar ao máximo o tempo em que ainda somos uma família de quatro pessoas", disse. "Meus filhos já estão maiores, sabe? Eles têm 10 e quase 7 anos, então vivemos assim há um bom tempo. E, se tudo correr bem — bate na madeira! —, isso vai mudar", acrescentou.

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