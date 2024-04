Anne Hathaway revela que está sóbria há cinco anos: "É um marco para mim"

A- A+

A atriz Anne Hathaway revelou que não consome álcool desde 2018, após sofrer com uma forte ressaca. Desde então, ela está sóbria. Em uma entrevista ao The New York Times, publicada em 27 de abril, a estrela de Hollywood afirmou que vê a sobriedade como uma grande conquista e afirma ter feito a escolha para estar totalmente disponível e presente para seu primeiro filho.

A atriz mencionou sua sobriedade pela primeira vez em uma aparição no programa “Ellen DeGeneres Show”, em 2019, quando disse que não beberia enquanto seu filho vivesse com ela. Atualmente, aos 41 anos, ela afirma que sentia que a bebida "não era para ela", por perceber reações desproporcionais em seu corpo, como ressacas muito fortes.

“No fundo, eu sabia que não era para mim. E parecia tão extremo ter que dizer: 'Mas nenhum?' Mas nenhum. Se você é alérgico a alguma coisa ou tem uma reação anafilática, você não discute isso", reforçou a atriz em outra fala à Vanity Fair.

Embora Anne afirme que entende que cada um tem sua própria relação com a bebida, ao The New York Times, a atriz diz que se sente bem com sua decisão de se manter distante dela.

“Há tantas coisas que identifico como marcos. Normalmente não falo sobre isso, mas estou sóbria há mais de cinco anos”, diz ela. "Isso parece um marco para mim. Quarenta parece um presente. Minha impressão pessoal é que tudo está melhor”, continuou ela.

Na entrevista, a atriz reforçou que foi o nascimento dos filhos Jonathan, de 8 anos, e Jack , de 4 — frutos da relação com o marido Adam Shulman — que inspirou a decisão de parar de beber. Anne conta que, em uma ocasião, estava levando o filho mais velho para a escola, enquanto sofria com uma forte ressaca e, neste dia, decidiu cortar o álcool.

“Ele está chegando a uma idade em que realmente precisa de mim o tempo todo”, disse ela no programa de Ellen, na época. "Eu não estava dirigindo, mas estava de ressaca. Isso foi o suficiente para mim. Não gostei disso."

Veja também

REI DO POP Jaqueta lendária de Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil