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CINEMA Anne Hathaway revelou processo para interpretar uma estrela pop em "Mother Mary"; confira Atriz vive cantora em crise depois de passar anos se preparando para o papel

Na próxima semana, ''O Diabo Veste Prada 2'' estreia nos cinemas mundiais, mas antes de retornar ao papel da jornalista Andy Sachs, Anne Hathaway virou uma cantora pop em crise, chamada Mother Mary.

A personagem-título levou a atriz a uma rotina intensa de preparação, descrita por Hathaway como ''um processo de anos para aprender a ser uma estrela pop'', conforme revelou ao The New York Times (NYT).

Como Hathaway virou uma cantora pop?

Imersão

Anne Hathaway diz que teve um pressentimento sobre a personagem desde a primeira leitura do roteiro, compreendendo a fragilidade de Mother Mary, mas o processo para performar como um estrela pop levou anos.

A atriz refletiu sobre a diferença entre ser uma atriz e uma cantora pop. Para ela, atores usam personagens como avatares, com o seu "eu" servindo como base para a interpretação, enquanto estrelas pop projetam uma imagem baseada em si mesma.

Adaptação

Anne Hathaway ficou horrorizada ao saber que não fazia ideia como cantar em um microfone. No teatro e cinema, a atriz aprendeu a trabalhar mais a projeção vocal, enquanto para o novo filme precisou enfrentar o desafio de reproduzir o estilo de canto de Mother Mary.

Segundo Anne, a voz na música pop exige menos esforço, em grande parte devido às faixas produzidas em estúdio e a proximidade com o microfone.

''Siri, o que é 'vibe'?''

Para interpretar as músicas de Mother Mary, Anne recebeu uma playlist do diretor do filme, David Lowery, que transmitia o sentimento das faixas da personagem. Na seleção de músicas, a atriz ouviu Taylor Swift, Lorde, Max Richter, entre outros nomes que ela ''nunca tinha ouvido falar''.

A fim de entender o repertório de Mother Mary, composto por Jack Antonoff, FKA twigs e Charli XCX, Hathaway foi convidada por Jack para ''sentir a vibe'' das músicas. Contudo, a atriz ficou conflitante se a expressão era um termo técnico desconhecido por ela e perguntou para a assistente virtual inteligente da Apple: ''Siri, o que é 'vibe'?''.

Tabu

Anne Hathaway foi criada em um ambiente onde o teatro era levado mais a sério e a música pop era desvalorizada. A mãe dela era atriz e cantora de palco, então, a intérprete de Mother Mary teve seu primeiro contato com a música de teatro e foi ensinada que cantores de verdade faziam musicais na Broadway.

''Eu me senti muito confusa, porque eu sabia que amava muito a Britney Spears. Mas eu tinha essa voz dos meus pais na minha cabeça dizendo: 'Mas Stephen Sondheim é música de verdade'", expressou Anne.

''Mother Mary'' estreou na última semana nos Estados Unidos, mas não ganhou uma data de estreia no Brasil.

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