OSCAR 2023 Anne Heche, Tom Sizemore, Charlbi Dean: veja astros esquecidos pelo Oscar na homenagem aos mortos Neste ano, o que mais chamou atenção no segmento In Memoriam foi a ausência de várias personalidades do Cinema

A cerimônia do Oscar tradicionalmente faz uma breve homenagem aos artistas falecidos. Neste ano, entretanto, o que mais chamou atenção no segmento In Memoriam foi a ausência de várias personalidades do Cinema. Entre elas, a atriz sul-africana Charlbi Dean, protagonista de "Triângulo da tristeza", que concorreu na categoria de Melhor Filme. Ela morreu de sepse aos 32 anos.

Outros nomes que se destacaram por terem sido deixados de lado foram Anne Heche, Paul Sorvino, Leslie Jordan, Tony Sirico, Gilbert Gottfried, Cindy Williams e Tom Sizemore. Este último, cuja morte ocorreu em 3 de março, é conhecido por seu papel no clássico "O resgate do soldado Ryan" (1998), que rendeu a Steven Spielberg o Oscar de Melhor Direção. Depois da transmissão, a Academia divulgou uma lista mais longa em seu site. Isso não foi o suficiente, porém, para conter as críticas nas redes sociais dos fãs que ficaram incomodados com as omissões no ao vivo.

Anne Heche teve morte declarada aos 53 anos, em 12 de agosto de 2022 após a família decidir pelo desligamento dos aparelhos que a mantinham viva desde um acidente de carro, no dia 5 daquele mês. Ela sofreu uma "lesão cerebral anóxica grave" causada por falta de oxigênio. Seus órgãos foram doados para oito pessoas. O caso ganhou repercussão internacional.

Por outro lado, entre as estrelas que apareceram na homenagem estavam James Caan, Louise Fletcher, Angela Lansbury, Gina Lollobrigida, Olivia Newton-John, Raquel Welch, Bob Rafaelson, Wolfgang Petersen, Burt Bacharach e Walter Mirisch.

Junto a uma performance de "Calling all angels", de Lenny Kravitz, John Travolta apresentou o tributo e se emocionou com a menção a sua colega de "Grease: nos tempos da brilhantina", Olivia Newton-John.

A cerimônia pode incluir na homenagem personalidades do Cinema que morreram entre a última edição do evento, em 27 de março, e a atual, neste domingo.

