celebridades Anne Marie, filha de Schynaider Moura, morre aos 16 anos A jovem passou por transplante de coração por conta de uma cardiopatia

A namorada do filho de Faustão, a modelo Schynaider Moura, é mãe de três filhos. A filha mais velha, Anne Marie, de 16 anos, faleceu. A informação foi confirmada pelo apresentador Alvaro Garnero, tio da jovem, nesta segunda-feira (22).

"Annie [coração]. Agora é estrela que guia e protege nossa família", escreveu Garnero.

Em agosto de 2023, Schynaider Moura foi à público explicar que sua Anne estava doente e precisaria de um transplante de coração por conta de uma cardiopatia.

