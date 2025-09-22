celebridades
Anne Marie, filha de Schynaider Moura, morre aos 16 anos
A jovem passou por transplante de coração por conta de uma cardiopatia
Filha de Schynaider Moura, Anne-Marie, passou por cirurgia de transplante de coração em 2022 - Foto: Reprodução/Instagram
A namorada do filho de Faustão, a modelo Schynaider Moura, é mãe de três filhos. A filha mais velha, Anne Marie, de 16 anos, faleceu. A informação foi confirmada pelo apresentador Alvaro Garnero, tio da jovem, nesta segunda-feira (22).
"Annie [coração]. Agora é estrela que guia e protege nossa família", escreveu Garnero.
Em agosto de 2023, Schynaider Moura foi à público explicar que sua Anne estava doente e precisaria de um transplante de coração por conta de uma cardiopatia.