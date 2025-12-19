A- A+

MÚSICA Agenda de Ano Novo de Nena Queiroga conta com shows em Jaboatão dos Guararapes e Fernando de Noronha Cantora prepara lançamento de nova música de Carnaval, ainda em janeiro do próximo ano

Nena Queiroga é atração garantida em duas programações de Réveillon de Pernambuco. Ela é uma das atrações que animam a chegada do Ano Novo em Jaboatão dos Guararapes, com show marcado para o dia 31 de dezembro, em Jaboatão Centro.

Iniciando o novo ano, a cantora embarca para Fernando de Noronha. No dia 1º de janeiro, ela se apresenta no Réveillon da ilha, que ocorre no Porto de Santo Antônio. Já no dia 2, ela participa da Galinhada do Zé Maria.

Ainda no início de 2026, Nena Queiroga lança sua nova música de Carnaval. “Eu só quero ser feliz”, de autoria da própria cantora em parceria com Gigi Cerqueira, chega às plataformas digitais em janeiro.



A letra da canção retrata a felicidade como um estado de espírito que invade o coração. “A música é um mantra, convidando todo mundo a abrir o coração e chamar a felicidade para dentro, afirmando que a deseja. E quando a gente deseja forte, acontece”, afirma a cantora.



*Com informações da assessoria de imprensa.

