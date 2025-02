A- A+

cinema 'Anora' vence Prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos EUA São elegíveis à premiação somente roteiros escritos por membros da associação e realizados de acordo com as diretrizes da convenção coletiva da categoria

Nesse sábado (15), “Anora” venceu o Prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos, considerado um termômetro importante para o Oscar. Sean Baker, que também dirigiu o filme, conquistou o troféu de melhor roteiro original. RaMell Ross e Joslyn Barnes, de “Nickel Boys”, venceram a disputa de melhor roteiro adaptado — o filme, na corrida no Oscar nessa mesma categoria, foi inspirado no romance do escritor Colson Whitehead.

O prêmio confirma o favoritismo de “ Anora” no Oscar, onde concorre a seis troféus, incluindo melhor filme, melhor direção e melhor roteiro. O filme de Baker também foi premiado pelas associações de classe de diretores e produtores nos EUA e no Festival de Cannes. Na premiação dos Sindicato dos Roteiristas, conhecido pela sigla WGA (Writers Guild Award, em inglês), “Anora” concorreu com “A verdadeira dor”, “Rivais”, “Guerra civil” e “Meu eu do futuro”.

Em anos recentes, a premiação endureceu as regras e tornou elegíveis somente roteiros escritos por membros do sindicato e realizados de acordo com as diretrizes da convenção coletiva da categoria, que protagonizou uma greve histórica em 2023. Por isso, ficaram de fora da disputa filmes como “ Ainda estou aqui” (cujo roteiro foi premiado no Festival de Veneza) e outros que disputam as categorias de roteiro no Oscar, como “ Emilia Pérez”, “ Conclave”, “ O brutalista” e “ A substância”.

Homenagem a David Lynch

A cerimônia do WGA foi realizada tanto em Nova York quanto em Los Angeles. Em ambas as costas, houve uma homenagem ao cineasta David Lynch, morto em janeiro, aos 78 anos.

O Sindicato dos Roteiristas também premiou produções como a novela “The young and the restless” e as séries “Hacks” e “Xógum”.

Veja também