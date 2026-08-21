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Internacional Anotações manuscritas de Gandhi são vendidas por R$ 8,7 milhões em leilão na Índia Coleção com 688 mensagens escritas pelo líder indiano entre 1944 e 1946 estabelece recorde para um documento histórico indiano vendido em leilão

Uma coleção rara de anotações manuscritas de Mahatma Gandhi foi vendida por US$ 1,69 milhão (cerca de R$ 8,7 milhões na cotação atual) em um leilão realizado em Mumbai, na Índia. Segundo a casa de leilões Saffronart, o valor estabeleceu um recorde para um documento histórico indiano vendido em leilão.

A identidade do comprador não foi divulgada, mas a Saffronart informou que as anotações permanecerão na Índia. O material pertencia à família de Anand T Hingorani, amigo próximo de Gandhi e ativista pela independência da Índia, que preservou a coleção ao longo de gerações.

São 688 mensagens manuscritas escritas por Gandhi entre 1944 e 1946. Os textos tratam de temas como verdade, não violência e autocontrole e foram enviados a Hingorani ao longo de cerca de dois anos, depois da morte de sua esposa, Vidya.

Nas mensagens, Gandhi oferecia ao amigo orientação, consolo e incentivo. Posteriormente, os textos foram reunidos no livro A Thought for the Day.

Uma visão mais pessoal de Gandhi

Conhecido por liderar a luta não violenta da Índia contra o domínio britânico e por ser considerado pai da nação, Gandhi aparece nas anotações por uma perspectiva mais íntima.

Dinesh Vazirani, cofundador da Saffronart, afirmou que a coleção permite observar o líder indiano "pela lente de uma relação próxima e pessoal".

"Essas reflexões oferecem uma visão rara de como Gandhi vivia os princípios que defendia publicamente, tornando este um registro especialmente valioso de seu pensamento e prática", afirmou Vazirani.

O material foi o principal destaque do leilão "Gandhi: From the Collection of Anand T Hingorani", que reuniu 86 lotes. A coleção preservada pela família abrange mais de duas décadas e inclui registros de momentos da luta pela independência da Índia e da amizade entre Gandhi e Hingorani.

Além das 688 mensagens manuscritas, a coleção incluía cartas, manuscritos, fotografias e objetos pessoais.

Entre os itens estavam anotações de Gandhi sobre Deus e sobre o Bhagavad Gita, livro sagrado hindu. Também foram leiloados a roda de fiar portátil utilizada por Gandhi e duas cartas sobre a disciplina espiritual da fiação.

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