Anselmo Alves e Adriano Mendes lançam o livro "Sertão: O Imaginário das Grandes Imensidões"

Adriano Mendes e Anselmo Alves uniram o talento fotográfico de um à vasta experiência como documentarista do outro para criarem juntos um livro. Mais do que o registro imagético do semiárido, “Sertão: O Imaginário das Grandes Imensidões” faz uma verdadeira imersão nos aspectos culturais, sociais, econômicos e ambientais de uma região rica em tradições.

O lançamento está marcado para o dia 31 de maio, às 15h, no Recife Expo Center. Na última sexta-feira (23), Anselmo Alves esteve na sede da Folha de Pernambuco para falar sobre a obra, sendo recebido por Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM; pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor Operacional, José Américo; e pela editora-chefe da redação, Leusa Santos.

“Eu já tinha produzido muita no audiovisual. Já fiz cerca de 45 documentários, a maioria sobre o Sertão, mas nunca um livro”, revela Anselmo, que recebeu das mãos de Adriano a missão de produzir uma publicação com imagens registradas por ele.

“Falei para ele: ‘Não tem como poetizar o Sertão sem tê-lo vivenciado’. Ele é muito profundo. É um Sertão em movimento, com um bioma único no mundo. Foi difícil fazer o livro, no sentido de que o Sertão é infinito”, ressalta.

A expedição da dupla começou por Belo Jardim, que Anselmo classifica como “Agreste-Sertão”, passou pelo Riacho do Navio, que deságua no rio Pajeú, chegando ao município de Salgueiro e à região de Brejo de Triunfo, e encerrando na cidade histórica de Princesa Isabel, na Paraíba. “Creio que [a rota traçada] é o coração desses grandes sertões. Mas daria para fazer mais mil livros”, apontou.

Com patrocínio da Baterias Moura, o livro reúne 300 fotografias, que brotam nas páginas acompanhadas de trechos de clássicos da literatura brasileira e de textos de poetas sertanejos contemporâneos, como Jessier Quirino, Elis Almeida, Xico Bezerra e Maciel Melo.

As imagens revelam uma região que não se resume à seca. Paisagens verdejantes, sanfoneiros, o cotidiano das feiras livres, artistas circenses e brincadeiras de crianças enchem os olhos do leitor e demonstram a diversidade que pulsa em todo o semiárido nordestino.

“Eu e Adriano tínhamos a mesma ideia, que era não fazer aquele retrato caricato do Nordeste, com carcaça de boi, chão rachado e miséria. Eu sempre vendi o Sertão de esperança”, explicou.

Para Anselmo, a obra serve como um documento histórico sobre uma região que precisa ser preservada no aspecto ambiental e cultural. “É um registro para que as pessoas não deixem que esse Sertão morra. Fico feliz em pensar que ele servirá para as novas gerações, porque quem não conhece o passado caminha no escuro”, destacou.

Serviço

Lançamento do livro “Sertão: O Imaginário das Grandes Imensidões”, de Adriano Mendes e Anselmo Alves

Quando: 31 de maio, às 15h

Onde: Recife Expo Center (Cais Santa Rita, 156, São José)

Preço do livro: R$ 240



