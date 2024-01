A- A+

CARNAVAL Spok lança ''Roda de Frevo'' com dois shows no Paço do Frevo antes do Carnaval As duas apresentações são gratuitas e contam com a participação de músicos e arranjadores como convidados do instrumentista

Referência da música instrumental brasileira, Maestro Spok é a principal atração do ''Roda de Frevo''. O projeto é realizado pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com o museu do Paço do Frevo e tem duas apresentações gratuitas marcadas para os dias 20 e 27 de janeiro.

O show será realizado em um palco em frente ao museu, nos dois sábados que antecedem o mês de Carnaval com objetivo de diminuir a ansiedade dos foliões. O Maestro Spok vai convidar músicos e arranjadores para homenagear maestros, compositores e cantores de frevo, promevendo um encontro que celebra a cultura popular e o reinado de Momo. Cada participante levará seu instrumento e suas composições para a roda com Spok em um repertório dividido entre frevos clássicos e inéditos.

No próximo sábado (20) o evento inicia às 16h, enquanto no segundo sábado (27) começa às 15h30.

Paço do Frevo

Reconhecido pelo Iphan como centro de referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do Brasil, o frevo. Patrimônio imaterial pela Unesco e pelo Iphan, o frevo é um convite à celebração da vida, por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas, que no Paço do Frevo encontram seu lugar máximo de expressão, na manutenção de ações de difusão, pesquisa e formação nas áreas da dança e da música, dos adereços e das agremiações do frevo.

Serviço



Roda de Frevo com Spok

Quando: 20 de janeiro, 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

