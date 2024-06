Ansiedade e novas emoções ganham destaque em ''Divertida Mente 2''; leia a crítica do filme

A- A+

Com a ansiedade a milhão, a nova animação da Disney Pixar, "Divertida Mente 2", que estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas brasileiros, deve cumprir as expectativas dos fãs e da produtora.



Isso acontece, pois mesmo após quase uma década do lançamento de "Divertida Mente" (2015), a sequência segue tendo uma temática atual e uma narrativa lúdica, envolvendo o público infantojuvenil e adulto.



Na trama, dois anos se passaram da obra anterior, agora a jovem Riley está com 13 anos de idade, entrando na fase da adolescência e precisando lidar com as alterações físicas, sociais e emocionais da puberdade.



O amadurecimento da personagem ocasiona mudanças na sala de controle mental dela e as já conhecidas Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo vão se unir para aprender a conviver com a chegada das novas emoções na mente da protagonista, incluindo a inquieta Ansiedade.



Fãs passionais

"Divertida Mente 2" estreou na última sexta-feira (14) nos Estados Unidos e já consolidou a nova animação como uma das melhores bilheterias de 2024, passando de US$ 200 milhões em menos de uma semana de exibição. O filme gerou muita expectativa entre os fãs, pois a obra de 2015 foi aclamada pelo público e pela crítica como uma referência do formato animado.



Os primeiros números de bilheteria só confirmam que havia uma expectativa gigante para uma continuação da franquia. E para lidar com a super expectativa dos fãs do enredo, a Pixar soltou a criatividade e explorou ainda mais o tom lúdico de Divertida Mente 2" para expandir o próprio universo.



Novas emoções

Em "Divertida Mente", foi mostrado que desde o nascimento de Riley, somente as cinco emoções apresentadas para o público tomavam conta dos sentimentos e decisões de uma pessoa, até os personagens adultos, como os pais da garota, tinham as mesmas representações em suas cabeças. No entanto, "Divertida Mente 2" introduz novos conceitos para o universo dos "divertidamentes".



O destaque da sequência vai para a aparição das novas emoções: Ansiedade, Inveja, Tédio, Vergonha e Nostalgia. Apesar de serem autênticas na suas concepções, elas compartilham características com as antigas emoções, demonstrando a fluidez dos sentimentos.



Porém, o conflito entre os novos e antigos inquilinos na mente da Riley provoca uma sucessão de equívocos. A partir disso, compreendemos a nova dinâmica das emoções e a Ansiedade ganha protagonismo pela sua inquietude e preocupação excessiva - alguém se identifica com essa emoção tão presente na vida real hoje em dia?



Para elencar as novas emoções vividas pela personagem, o diretor Kelsey Mann ("O Bom Dinossauro") admitiu a utilização de um grupo formado por nove adolescentes para proporcionar maior veracidade à animação em relação à experiência adolescente. Para isso, eles tiveram que assistir a todas as exibições de teste do filme e deram suas opiniões sobre os erros e acertos da produção.

Senso de si

Na passagem de bastão, Kelsey Mann assume a sequência iniciada em 2015 por Pete Docter ("Monstros S.A." e "Soul') e, além das novas emoções, o cineasta traz mais uma novidade para a obra. Nesta trama, parte do amadurecimento da Riley passa pela criação de um senso de si, através de suas convicções.



Esse entendimento é o ponto chave para a moral da história, além de demonstrar uma criatividade para prosseguir o sucesso anterior. "Divertida Mente 2" coloca os novos protagonistas em uma jornada de reconhecimento que diverte o público e de maneira lúdica manifesta a importância de possuir um poço de memórias (boas e ruins) para ter a convicção do senso de si.

Veja também

SAÚDE Lulu Santos reaparece após se recuperar de ''combo de doenças''