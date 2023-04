Antes de anunciar separação, Mariana Goldfarb leu livro já indicado por Jade Picon; saiba qual

A- A+

A modelo Mariana Goldfarb anunciou nesta quarta-feira (19) o fim do casamento com o ator Cauã Reymond. Em suas redes, ela afirmou que "o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou". Duas horas depois foi a vez de Cauã postar.



"Achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", escreveu o ator. Os dois afirmaram não mais comentarão o assunto e pediram respeito à privacidade dos dois.

Horas antes de anunciar o fim de seu casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb postou um indicação de leitura, o livro "Mulheres que correm com os lobos". Com a imagem do livro, a pergunta: "Quem mais?".

Se a leitura de alguma forma é um apoio à modelo no momento sempre difícil da separação, é difícil dizer. De qualquer modo, o livro escrito pela psicanalista americana Clarissa Pinkola Estés é um best-seller global, que ficou 145 semanas na lista dos mais vendidos do jornal New York Times, graças ao público feminino.

No Brasil, de acordo com o site Publish News, o livro vendeu 80 mil exemplares entre 2018 e 2019. Em meio ao isolamento pela pandemia de Coronavírus, o interesse por "Mulheres que correm com os lobos" voltou, e ele foi o 11º livro mais vendido de 2020, com 44 mil exemplares. No ano seguinte, após ser mencionado pela influenciadora e atriz Jade Picon no BBB 22, as vendas cresceram 21% e chegaram a 60 mil exemplares.

No livro, a autora Clarissa Pinkola Estés lista 19 mitos, lendas e contos de fada, muitos deles conhecidos de todos, como "O patinho feio" e "O Barba-Azul", para mostrar como a natureza instintiva das mulheres foi sendo domesticada ao longo da História. Segundo a autora, que é psicanalista junguiana, os ciclos e as reações naturais das mulheres foram devastados da mesma forma que as florestas e a fauna - e precisam ser restaurados para que elas desenvolvam seus potenciais plenamente.

Feito esse diagnóstico, o livro trata de mostrar como as mulheres podem restaurar seus ciclos naturais e, consequentemente, seu lado selvagem fazendo buscas em seu psiquismo. Ao buscar essa força ancestral feminina, as mulheres aprenderiam a confiar mais em seus instintos, a criar rituais diários para cultivar a própria autoestima, a reconhecer homens predadores e seguir seus sonhos. O resultado final? O despertar da loba selvagem que, segundo a autora, existe em cada mulher.

