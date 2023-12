Antes de escândalo, youtuber Orochinho recusou R$ 900 mil para divulgar Blaze

A- A+

O youtuber Pedro Orochi — conhecido pelo apelido Orochinho — explicou, em junho deste ano, por que não havia aceitado uma proposta de publicidade para divulgar a empresa Blaze, responsável por jogos de azar on-line, algo ilegal no Brasil, e acusada pela prática de estelionato na internet. O influenciador digital contou que recentemente lhe ofertaram R$ 900 mil para compartilhar, por meio das redes sociais e ao longo de três meses, vídeos propagandeando o site de apostas.

"Era para divulgar o bagulho por uns três, quatro meses para ganhar R$ 900 mil. Aí eu pensei: 'Ihhh'. Eu já achava 'paia' divulgar cassino. Em segundo lugar, já estava na cara que a casa ia cair para o pessoal. Não é possível que esse bagulho ia continuar durando. Os caras tiveram que fazer várias artimanhas para conseguir divulgar cassino", detalhou Orochinho, numa entrevista recente a um podcast.

Nesta segunda-feira (18), após a repercussão de um escândalo envolvendo a empresa Blaze e personalidades da internet — como Viih Tube, Virginia Fonseca e Jon Vlogs —, a fala de Orochinho voltou a ser lembrada por internautas. "Orochinho à frente de todos, expondo a Blaze", afirmou uma usuária do X (antigo Twitter).

"Eram R$ 900 mil. Pois é. Eu até pensei: 'Mano, eu acho errado, mas querendo ou não já ia dar para conseguir comprar meu apartamento'. Mas não vale a pena. Com certeza, se você divulga esse bagulho, muitas pessoas vão se fod*er", afirmou Orochinho à época. "Não sou nenhum exemplo de bom samaritano. Cheguei perto de aceitar, porque era muito dinheiro. Só que falei: 'Com que cara vou divulgar um bagulho desses?', ponderou ele.

Entenda o escândalo da Blaze

No último domingo (17), o "Fantástico", da TV Globo, começou sua edição com uma reportagem sobre o Crash, conhecido como "Jogo do Aviãozinho", um dos principais da plataforma Blaze, que vem sendo investigada pela polícia de São Paulo por suspeita de estelionato, após apostadores denunciarem que prêmios mais altos não eram pagos.

O que é o "Jogo do Aviãozinho"?

Como outros jogos de azar, o Crash é ilegal no Brasil, mas a empresa não tem sede ou representantes legais aqui no Brasil, dificultando as investigações. Neste jogo, uma tela mostra um avião iniciando o voo e o apostador decide a hora de interrompê-lo, enquanto o valor da premiação vai aumentando. Se a palavra "crashed" surgir, a aposta está perdida.

Quem são os influenciadores investigados?

Uma questão abordada pela reportagem foi a participação de influenciadores digitais na divulgação do jogo, entre eles Viih Tube, Juju Ferrari e Jon Vlogs. Os três responderam a reportagem do Fantástico, dizendo que não têm mais contrato de divulgação com a Blaze (Viih Tube e Juju Ferrari), enquanto a assessoria de Jon Vlogs informou que ele "tem contrato com a Blaze desde 2021 e que a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária".

