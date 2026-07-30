Antes de polêmico término com Erika Januza, Arlindinho citou 'personalidade difícil'

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Um mês antes de o conturbado término com Erika Januza vir à tona — com direito a um vídeo em que aparece saindo de uma casa de swing — , o sambista Arlindinho fez um desabafo sincero sobre a própria trajetória e reconheceu erros do passado durante participação no podcast "Podsambacast". Na conversa, o cantor, de 34 anos, afirmou que sua maior dificuldade sempre foi "lidar consigo mesmo" e admitiu que, por muito tempo, teve uma "personalidade difícil".

No início da carreira, ele reconhece que o maior desafio era... ele mesmo, como admitiu. "Minha maior dificuldade talvez tenha sido comigo mesmo. Tive uma personalidade difícil. Era um cara difícil, marrento até um pouco... Playboy também, né?", afirmou.

Filho do sambista Arlindo Cruz, Arlindinho reconhece que o sucesso da família acabou lhe proporcionando uma série de facilidades ainda jovem. Segundo ele, isso contribuiu para que, em alguns momentos, perdesse o rumo.

"Vim de uma situação adversa, e meu pai depois passou a ter uma ascensão. Eu tive algumas facilidades, e isso fez, em alguns momentos, eu me perder."

O artista também disse que conviveu com o peso de ser constantemente visto apenas como "o filho do Arlindo", o que, segundo ele, acabou influenciando seu comportamento. "Muita gente olhava para mim e só enxergava o filho do Arlindo. Talvez um pouco desse preconceito tenha me feito criar uma casca."

Na mesma entrevista, Arlindinho afirmou que nunca se envolveu com drogas, mas reconheceu excessos relacionados ao consumo de bebida alcoólica e disse que precisou amadurecer para reencontrar o propósito da carreira.

"Graças a Deus, nunca me meti com droga. Mas tem excesso de bebida. E, às vezes, a gente vai se perdendo mesmo. Vai se desconectando. Se esquece por que veio ao mundo, por que faz música... Assim a gente vai aprendendo e entendendo qual é o sentido de ser um sambista e um músico", declarou.

Término cercado de polêmica

As declarações ganharam novos contornos semanas depois, quando veio a público o fim do namoro de Arlindinho e Erika Januza. O relacionamento chegou ao fim após a circulação de imagens que mostravam o cantor deixando uma casa de swing em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, o caso repercutiu amplamente e passou a dominar as redes sociais.

Erika confirmou o término e afirmou que a decisão não teve relação com o fato de o então namorado frequentar uma casa de swing, mas sim com a quebra de confiança provocada pela situação, classificada por ela como uma "irresponsabilidade emocional". A atriz explicou que descobriu o episódio junto com o restante do público, depois que as imagens começaram a circular. Ela classificou a “irresponsabilidade emocional”.

Durante o programa "Saia justa", na última quarta-feira (29), a artista afirmou que sua vida "virou um caos". Ela reforçou, porém, que não se culpa pelo ocorrido. "Eu dei o que eu tinha para dar e recebi o que a outra pessoa tinha para dar. Eu vivi uma história muito feliz. De repente você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão."

Diante da repercussão do caso, Arlindinho também se manifestou. O cantor reconheceu o desgaste provocado pela exposição, lamentou o fim do relacionamento e reforçou que o episódio diz respeito à sua vida privada. "Nos últimos dias, muita gente acompanhou um episódio da minha vida pessoal. Eu poderia falar sobre versões, interpretações ou circunstâncias. Mas, sinceramente, isso não é o mais importante agora. O que realmente importa é que minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso", pronunciou-se Arlindinho, por meio do Instagram.

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