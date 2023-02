A- A+

Cultura+ "Antes de Qualquer Coisa: Amar": música, dança e poesia em espetáculo no Café Furdunço Com as multiartistas Enddi e Isabela Leão à frente, o espetáculo vai celebrar também o frevo

Dança, poesia e canções autorais, e releituras perfazem "Antes de Qualquer Coisa: Amar", espetáculo com as multiartistas Enddi e Isabela Leão, que será apresentado nesta quinta-feira (9), às 20h, no Café Furdunço - espaço localizado no bairro da Tamarineira, Zona Norte da cidade.

O encontro vai reunir as artistas em um passeio por clássicos da MPB, do forró e do brega, incluindo músicas autorais e celebração do frevo, celebrado no dia do espetáculo, 9 de fevereiro - data em que o gênero pernambucano foi citado pela primeira vez pela imprensa, no Jornal Pequeno, do Recife.





Isabela Leão já integrou o elenco do Mundo Bita, como também foi backing vocal do cantor e compositor Silvério Pessoa. "Estamos vivendo uma época de retomada e o Carnaval pulsa dentro de nós. Nos apresentarmo no Dia do Frevo é muito significante, além disso nós duas somos passistas e temo uma relação forte com a nossa Cultura Popular", contou Leão,

No palco, as artistas vão contar também com Daniel Alves (Balancê Poético), no violão, e Pedro Simões (Baila Rabeca, Patapiá), no pandeiro.

"A gente quer celebrar com as pessoas e lembrar o quanto amar é essencial, seja amar a si mesma, o tão importante e às vezes tão difícil amor próprio, amar o outro ou amar algo que nos faz bem", reforçou Enddi, que recentemente atuou no longa pernambucano "A Morte Habita à Noite", dirigido por Eduardo Morotó. Ela que também lançou em dezembro "Fé na Dança", canção em parceria com o produtor Barro.

Os ingressos para o show ""Antes de Qualquer Coisa: Amar" custam R$ 20 e podem ser adquiridos via link disponibilizado no Instagram @euenddi ou pelo WhatsApp (21) 9 8395-6298.

Serviço

Espetáculo "Antes de Qualquer Coisa: Amar", com Enddi e Isabela Leão



Onde: Café Furdunço

Quando: Quinta-feira (9), às 20h



R$ 20



Rua Gildo Neto, 92, Tamarineira



Veja também

BBB 23 Dentro do BBB 23, Bruna Griphao lança carreira de cantora com primeiro single