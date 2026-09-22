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Luto no Jornalismo Antes de ser jornalista, Zuenir Ventura foi pintor de parede e office-boy Nascido em Além Paraíba (MG), ele começou a trabalhar ajudando o pai

Um dos nomes de maior destaque no jornalismo brasileiro, Zuenir Ventura, que morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, teve uma vida profissional profícua antes de se estabelecer no ofício que o consagrou e o levou a ocupar a cadeira 32 na Academia Brasileira de Letras, a ABL.

Filho do pintor parede José Ventura e da dona de casa Herina de Araújo, Zuenir Carlos Ventura nasceu em Além Paraíba (MG) e, aos 11 anos, mudou-se com a família para Nova Friburgo (RJ). Ainda adolescente, começou a ajudar o pai nas pinturas, mas sem descuidar os estudos, por exigência da mãe. O menino também fazia serviços de office-boy e chegou a jogar basquete.

Mais velho, mas ainda adolescente, ganhou uma bolsa de estudos em um colégio, com a contrapartida de dar aulas para as crianças do então primário (hoje, ensino fundamental). Aos 20 anos, mudou-se para o Rio, onde cursou Letras Neolatinas na Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ).

"Tudo na minha vida aconteceu por acaso", contou Zuenir em depoimento ao site Memória Globo em 2011. "Fui ser professor por acaso e descobri a minha vocação defendendo o meu dinheirinho. Estava trabalhando no arquivo (da Tribuna da Imprensa) alguns anos, e o Hélcio (Martins) sempre insistia para eu descer para a redação. Carlos Lacerda era o diretor do jornal e um dia estava procurando alguém na redação para escrever um artigo sobre (o escritor e filósofo franco-argelino) Albert Camus, que tinha morrido em um desastre. Eu estava passando e me candidatei, porque o Camus era uma das minhas paixões jornalísticas".

Desde este texto, no ano de 1960, o mineiro nunca mais deixou as redações de jornais do país, conciliando seu tempo com as salas de aula. Durante décadas, foi professor da Escola de Comunicação da UFRJ e da Escola Superior de Desenho Industrial. No campo jornalístico, foi editor internacional do Correio da Manhã, diretor de redação da revista Fatos & Fotos, chefe de reportagem da revista O Cruzeiro, editor-chefe da sucursal Rio da revista Visão. Em 1967, foi um dos criadores do jornal alternativo O Sol. Passou também pelas revistas Veja, Istoé, Jornal do Brasil e O GLOBO, onde foi colunista.

Mais de duas décadas no GLOBO

Zuenir começou a escrever como colunista de O GLOBO na edição de 30 de janeiro de 1999. Na estreia, falou justamente sobre mudança e o desconforto provocado por transformações pessoais e profissionais:

“Não é a primeira vez que mudo de emprego, deve ser a décima, mas espero que seja a última. Agora, no que depender de mim, só saio desta para melhor. Não mudo mais nem de assunto. Mudança dá sempre um friozinho no estômago, mexe com nossas inseguranças e mobiliza nossas velhas incertezas. Por melhor que seja, ela não existe sem dor. Ah, é horrível”.

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