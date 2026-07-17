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Música Antes de subir ao palco, Harry Styles passeia por São Paulo; confira o roteiro do cantor na semana Entre caminhadas, pães de queijo e atrações da cidade, o artista aproveitou a folga antes dos shows para conhecer diferentes regiões da capital paulista

O cantor britânico Harry Styles desembarcou esta semana em São Paulo para quatro dias de show no Morumbis. Nos dias de folga antes da primeira data, o cantor aproveitou para conhecer diferentes pontos da cidade como um definitivo paulistano.

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Mesmo tentando manter a discrição, usando boné e óculos escuros, o artista chamou atenção nas redes sociais. O ex-integrante do One Direction foi visto em locais como a Liberdade, um cinema na rua Augusta, o Parque Ibirapuera e a Avenida Nove de Julho, onde fez passeios, praticou atividades físicas e visitou os comércios locais.

Veja os locais visitados por Harry Styles:

Parque Ibirapuera

O Parque Ibirapuera, na Zona Sul, voltou a entrar no roteiro de Harry Styles em São Paulo. Assim como na passagem pela cidade em 2022, o cantor britânico foi visto correndo no parque e, desta vez, aproveitou para tomar uma água de coco após a atividade física.

Sempre acompanhado por quatro seguranças, o artista tem adotado estratégias para circular pela cidade sem chamar atenção, embora seus passeios acabem sendo registrados por fãs e frequentadores dos locais por onde passa.

Compras na Casa Santa Luzia

Após a corrida matinal no Parque Ibirapuera, Harry Styles seguiu para o tradicional mercado Casa Santa Luzia, no bairro dos Jardins. Conhecido pela variedade de produtos nacionais e importados, o estabelecimento também entrou no roteiro do cantor durante sua passagem por São Paulo.

Passeio na Liberdade

Na tarde de quarta-feira (15), Harry Styles visitou o bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, onde percorreu mercados especializados em produtos orientais. Admirador da cultura asiática, o cantor passou pelo mercado Marukai, um dos mais tradicionais da região. A passagem do cantor pelo local foi registrada por frequentadores e rapidamente repercutiu nas redes sociais entre os fãs.

Treino no Parque Villa-Lobos

Na quinta-feira (16), Harry Styles visitou o Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, onde treinou e tomou um suco na Orla TotalPass. A passagem do cantor pelo local chamou a atenção de frequentadores, que registraram o momento em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais.

Caminhada na Avenida Nove de Julho e na Rua Haddock Lobo

O cantor chamou atenção ao caminhar pela Avenida Nove de Julho, uma das vias mais conhecidas da capital, próxima ao Masp e à Avenida Paulista. E seu passeio pela Rua Haddock Lobo, próxima ao seu hotel, contou com uma parada na 'Pão de Queijo da Haddock Lobo'.

Além de comer o pão de queijo como um legítimo brasileiro, Harry também tirou foto com fãs.

Espaço Petrobras , na Rua Augusta

Outro passeio de Harry Styles foi na Rua Augusta, um dos principais polos de cultura e entretenimento da capital paulista. Em uma noite livre antes da sequência de shows em São Paulo, o cantor aproveitou para ir ao cinema assistir a uma sessão de "O Convite", longa dirigido por Olivia Wilde.

A presença do artista chamou a atenção de quem estava no local e logo começou a circular entre os fãs nas redes sociais. O filme reúne um elenco de destaque, com nomes como Penélope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen e a própria Olivia Wilde, e foi mais um dos passeios discretos feitos por Styles durante a estadia na cidade.

Os shows

Os shows de Harry Styles em São Paulo estão marcados para esta sexta (17), sábado (18), terça (21) e sexta que vem (24), no Estádio do MorumBIS, na Zona Sul da cidade.

Os ingressos custam de R$ 530 (arquibancada) a R$ 1.410 (pit) e ainda estão disponíveis para venda.

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