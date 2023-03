A- A+

tempo Antes e depois de Gisele Bündchen: ex-agente mostra primeira foto da modelo e atriz, aos 13 anos Foto foi postado no perfil de Zeca de Abreu: 'Olha os cabelinho na testa', escreveu sobre a imagem

Gisele Bündchen tinha 13 anos quando fez sua primeira foto como modelo. Arco no cabelo, madeixas naturais, maquiagem quase imperceptível, ela aparece em um close em preto e branco. A foto foi tirada pelo expert em beleza Daniel Hernandez. Nesta quarta-feira (1º), a imagem foi postada pelo agente Zeca de Abreu, que estava na Elite Models na época em que Gisele integrou o casting da agência e atualmente integra a Group Art Management. "A primeira imagem, captada por Tarciso Lima", escreveu ele, dando crédito ao fotógrafo. Nos comentários, Daniel explica que, na verdade, ele fez o registro.

A publicação provocou uma onda de lembranças. "Lembro que era composite dela", escreveu o consultor de imagem Anderson Alvves. "Olha os cabelinho na testa, lembra?!!!", disse Zeca, marcando o fotógrafo Tarcisio.

O clique foi feito para o primeiro book de Gisele, hoje com 42 anos. Gisele fez uma passagem relâmpago pelo Brasil, onde assistiu aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro em um camarote. Segundo especulações, ela teria ganhado cerca de 2 milhões de dólares, pouco mais de 10 milhões de reais, pela presença durante 3 horas no local.

O que chamou a atenção também foi o look usado por ela, o mesmo de 20 anos atrás, quando também esteve no mesmo camarote em 2004: abadá em formato de top e calça jeans branca justinha.

