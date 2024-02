Antes e depois de Thor Batista: de solteiro gastando alto em boates a pai de família

A- A+

O empresário Thor Batista, filho de Eike Batista e de Luma de Oliveira, celebrou na última quinta-feira (22) o primeiro mês de nascimento do filho, que recebeu o mesmo nome do pai. O momento em família, porém, não impediu que internautas ficassem um tanto surpresos com Thor, que tem apenas 32 anos, mas coleciona polêmicas.

O bebê é o primeiro neto de Eike e Luma e é filho de Thor com a modelo gaúcha Lunara Campos. “Comemorando o primeiro mês do nosso amorzinho Thor II !!! Com a visita da família! Deus te abençoe e te proteja sempre meu menino lindo!”, escreveu ela nas redes sociais. Thor II nasceu no dia 18 de janeiro. “Esse primeiro mês foi intenso, lindo, cheio de emoções, de muito amor, super cansativo mas muito feliz!”, comentou a modelo.

As fotos da festa organizada por Thor e Lunara viralizaram neste fim de semana e muitos internautas ficaram surpresos com o filho de Eike Batista e Luma de Oliveira. “Meu Deus do céu ele só tem 32 anos????”, questionou Brenda Vianna ao se deparar com as fotos do empresário. Vale lembrar que Thor é irmão de Olin Batista e nasceu em 1992.





Os comentários seguiram no X, antigo Twitter. “Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?”, disse um internauta.

Poucos anos atrás, Thor, solteiro, gastava altas somas de dinheiro em boates. Após, a decadência do pai, Eike, o empresário passou a levar uma vida mais discreta, e agora, se tornou pai de família.

Em 2015, Thor causou polêmica após ser absolvido pelo atropelamento que causou a morte de Wanderson Pereira dos Santos na Rio-Petrópolis em 2012. Segundo o G1, a decisão foi tomada por desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ele teria pago cerca de R$ 100 mil como “compensação” pelo “auxílio e consolo à família da vítima”.

