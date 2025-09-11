A- A+

FAMOSAS Antes e depois: famosas viralizam nas redes mostrando como se maquiam em casa Influenciadoras usam suas câmeras frontais dos celulares para fazer tutoriais, ensinar e informar com muita make

Não é de hoje que as famosas usam suas redes sociais como próprio espelho em casa, e tem dado muito certo. Influenciadoras usam suas câmeras frontais dos celulares não só para ensinar e fazer tutoriais de maquiagem, mas para contar casos, falar da vida, informar e influenciar.

Recentemente, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes publicou um vídeo em parceria com a revista Vogue para falar sobre a rotina matinal de beleza facial dela. Fátima afirma que nos primeiros anos de jornalismo, ela mesma fazia a própria maquiagem.

“Isso foi muito bom porque cada vez que viajei para eventos internacionais, como olimpíadas, copa do mundo, a gente não leva uma equipe de maquiadores ou cabeleireiros você tem que se virar”, diz ela.

Ela disse que notou que a pele foi ficando mais fina e mais seca ao longo do tempo. Ela passa óleo por volta dos olhos, tons mais claros de batons por conta de sua boca já ser bem rosada e um pó facial fixador.





Outras mulheres fazem o mesmo e tem verdadeiros impérios de maquiagem como Bianca Andrade, conhecida nacionalmente como Boca Rosa, Virginia Fonseca, Franciny Ehlke, Bruna Tavares entre outras.

Recentemente, Franciny Ehlke e Bruna Tavares fizeram um vídeo se maquiando juntas que conquistou mais de 4 milhões de visualizações e 221 mil curtidas.

Veja o vídeo:

