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CINEMA

Anthony Hopkins anuncia nova fase da carreira aos 88 anos, após mais de seis décadas no cinema

Vencedor de dois Oscars estreia como compositor de música clássica e lança álbum com obras autorais

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Anthony Hopkins anunciou uma nova fase artísticaAnthony Hopkins anunciou uma nova fase artística - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Depois de uma carreira de mais de 65 anos no cinema, Anthony Hopkins anunciou uma nova fase artística. Aos 88 anos, o ator britânico vencedor de dois Oscars vai estrear oficialmente como compositor de música clássica, com o lançamento do álbum "Life is a dream", previsto para 21 de agosto.

O disco será lançado pelo selo Decca Classics e reúne composições escritas por Hopkins ao longo de décadas. Segundo o ator, a música sempre foi sua primeira paixão. "A música foi meu primeiro desejo. Tenho composto a vida toda. Algumas dessas peças me acompanham há décadas", afirmou em comunicado divulgado pela gravadora.

As obras foram gravadas pela Philharmonia Orchestra sob regência do maestro Gustavo Dudamel. O primeiro single, "Bracken road", já foi disponibilizado e é inspirado nas lembranças da infância de Hopkins no País de Gales.

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Conhecido por papéis marcantes em filmes como "O silêncio dos inocentes," "Vestígios do dia" e "Meu pai", Hopkins conquistou dois Oscars de Melhor Ator e acumula ainda prêmios como BAFTA, Emmy e Globo de Ouro ao longo da carreira.

Segundo a Decca Classics, "Life is a dream" é o projeto musical mais pessoal do artista até hoje, reunindo composições inspiradas em sua família, nas paisagens do País de Gales e em diferentes momentos de sua vida.

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