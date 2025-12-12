A- A+

Literatura Antologia de Literatura Novo Horizonte é lançada na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco Obra é organizada pelas escritoras e professoras Lourdes Nicácio e Silva e Raphaela Nicácio

A “Antologia de Literatura Novo Horizonte”, organizada pelas escritoras, professoras e editoras, Lourdes Nicácio e Silva e Raphaela Nicácio da Silva Lopes, será lançada nesta sexta-feira (12), às 17h30.



O evento ocorre na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, em Santo Amaro, na área central do Recife.

As organizadoras desenvolvem o projeto desde 2006, com o intuito de divulgar novos autores e suas obras para os leitores.



“À luz da sensibilidade, da disciplina e do encantamento, planejamos e organizamos esta antologia voltada para o intercâmbio, a divulgação das produções literárias dos autores participantes nas escolas, universidades, academias de letras, bibliotecas, entre outras instituições educativas e culturais”, afirmam as organizadoras, na apresentação da obra.

Além de Pernambuco, a obra reúne 47 autores de vários estados brasileiros como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

“É um projeto que se realiza desde 2006, sempre que possível, e em parceria com os autores participantes. Procuramos sempre dar espaço não só a escritores já com obras publicadas, mas também aos novos autores, muitos do interior, uma oportunidade de divulgação e intercâmbio com o público leitor”, conta Raphaela.

Veja também