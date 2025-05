A- A+

FAMOSOS Após briga com Antonela Braga, nora de Angélica aparece sem aliança nas redes sociais Duda Guerra se desentendeu com a influenciadora por ela ter pedido para seguir perfil privado do seu namorado nas redes sociais

Após ter uma briga com Antonela Braga exposta na internet, a influenciadora Duda Guerra surgiu sem aliança nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (7). Coincidência ou não, o fato levantou suspeita de um possível rompimento com Benício, filho de Angélica e Luciano Huck.

Duda e Benício namoram há cerca de um ano. Ambos costumam utilizar um anel, que simboliza o compromisso entre eles. No entanto, em diferentes stories publicados em seu perfil no Instagram ao longo do dia, a jovem apareceu sem ele.

Enquanto alguns seguidores especularam que a confusão pública teria provocado o término do namoro, outros procuraram explicações diferentes. Alguns defenderam que Duda pode ter tirado o anel para realizar atividades como cozinhar e malhar, registradas por ela nos vídeos.



Entenda a polêmica

Em um podcast, Antonela Braga afirmou que Duda ficou com raiva após ela pedir para seguir uma conta de Benício nas redes sociais. O desentendimento entre elas ocorreu em uma viagem de trabalho a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após a história se tornar pública, Duda se pronunciou sobre o assunto. Através de um vídeo, ela explicou que Antonella teria pedido para seguir um perfil privado de seu namorado e, por isso, ela teria questionado a influenciadora.

