Ex de Antonia Fontenelle, ator de "Vale Tudo" morreu de forma trágica em 2004; relembre

Com a proximidade da estreia do remake de “Vale Tudo”, um assunto que voltou à tona foi o destino trágico do ator Fernando Almeida. O Gildo da primeira versão da novela, que teve um filho com Antonia Fontenelle, foi assassinado em 2004.

Aos 29 anos, Fernando Almeida foi atingido com dois tiros na nuca quando voltava de um baile funk, no Rio de Janeiro. Ele estava em um ponto de ônibus na avenida Brasil, na altura de Realengo.

O ator deixou um filho, Samuel, com sete anos na época, fruto do relacionamento com Antonia Fontenelle. Ela relembrou a morte em entrevista ao podcast Papagaio Falante, em 2022.

“Nós nos separamos quando nosso filho tinha alguns meses, mas continuamos amigos. No dia do assassinato, Fernando tinha ido a um churrasco com o filho da atual mulher do pai dele. De lá, eles foram para um baile funk em Padre Miguel. Ele teria se engraçado com a mulher de um traficante. Esperaram ele ir embora e depois o executaram”, contou.

Após registrar o desaparecimento, a família de Fernando só descobriu a morte do ator dois dias depois, quando o corpo foi identificado no IML. O sepultamento ocorreu no Cemitério do Irajá, com a presença de famosos, como Milton Gonçalves.

Com apenas 10 anos de idade, Fernando Almeida fez sucesso com a novela “Livre Para Voar” (1984). Depois, participou de outras, como "Sinhá Moça" (1986), "Lua Cheia de Amor" (1990) e "Pedra sobre Pedra" (1992). Nos anos 2000, os trabalhos na TV diminuíram, sendo “A Padroeira” (2001) sua última novela.



Em "Vale Tudo", o ator interpretou Gildo, um garoto em situação de rua acolhido por Raquel (Regina Duarte) após tentar roubá-la. Na nova versão, que estreia em 31 de março, o personagem teve o gênero trocado, se chamará Gilda e será vivida por Letícia Vieira.

