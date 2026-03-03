A- A+

TV Antonio Calloni se diz seduzido pelo errante Walmir, de "Coração Acelerado" Paulistano radicado no Rio de Janeiro chega aos 64 anos de idade e ingressa na novela escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Muito mais que visibilidade ou apelo popular, Antonio Calloni sempre negociou suas participações na tevê de acordo com as possibilidades dramáticas de seus personagens. E foi exatamente as nuances do bronco Walmir que o fizeram ingressar em “Coração Acelerado”.

“Ao mesmo tempo que o Walmir tem um coração grande, capaz de pegar um bebê que achou no rio e criar como se fosse filho, ele também tem suas fraquezas ao ser altamente manipulável e viciado em jogo. É um papel cheio de contrastes, do jeito que eu gosto”, defende.

Paulistano radicado no Rio de Janeiro desde os anos 1990, Calloni chega aos 64 anos de idade com a calma de quem já viveu de tudo um pouco na tevê, desde sua estreia, em “Anos Dourados”, de 1986.

Com breve passagem pela Manchete e SBT, foi na Globo que ele teve a oportunidade de construir uma carreira marcada por personagens de destaques em produções como “Era Uma Vez…”, “Terra Nostra”, “O Clone” e “Caminho das Índias”.

Apesar de marcar presença em diversas reprises, seu último papel inédito em novelas foi no remake de “Renascer”, de 2024. Como encara esse retorno em “Coração Acelerado”?

Eu estava filmando um longa para o Globoplay quando fiquei sabendo dessa novela das sete. Carlos Araújo é um diretor muito presente na minha carreira e me falou desse projeto há quase dois anos.

Achei a proposta muito ousada, com uma forte pegada popular e me encantei com o personagem de cara. Então, é um retorno muito empolgante. O Walmir é um tipo de anti-herói que me interessa muito.

Por quê?

É um personagem simples, de origem humilde, bem bronco mesmo, que acaba encontrando um bebê às margens de um rio e o criando como filho. Essa criança se torna um artista de sucesso e essa mudança no status financeiro acaba bagunçando o laço entre pai e filho.

Não entendo o Walmir como um sujeito interesseiro, mas ele gosta do conforto gerado pelo sucesso do filho.

O Walmir é viciado em jogos, um assunto que está na ordem do dia por conta do sucesso dos aplicativos de apostas. Como foi sua pesquisa sobre o tema?

O assunto está tão exposto que nem precisei buscar muito para mergulhar nesse tema. É nítido o sofrimento que qualquer tipo de vício gera na vida das pessoas. É fácil encontrar histórias de endividamento e de pessoas desesperadas com o rumo de suas vidas.

Walmir acaba se escorando na grana do filho para sair das enrascadas que ele mesmo cria. Só que essa condição acaba sendo usada pelo meu personagem para manipular o filho, João Raul (Filipe Bragança).

Você já tinha alguma proximidade com a música sertaneja antes de “Coração Acelerado”?

Muito pouco, conhecia mais os clássicos que todo mundo canta. Na novela, o estilo funciona como um personagem. Então, passei a escutar mais. São letras simples, diretas, falando de amor, sentimentos, conquistas, derrotas. Um mosaico muito rico e brasileiro.

Você tem interpretado tipos mais complexos nos últimos anos, especialmente antagonistas. É um movimento que você buscou?

Acho que a experiência e a maturidade me levaram a outros tipos de papéis. Minha carreira teve diversas fases ao longo dos anos. Já fui chamado para fazer um monte de comédia, depois surgiram muitos trabalhos de época e também os vilões e anti-heróis.

Cada “sim” ou “não” que eu digo para um trabalho gera uma consequência. Vai do próprio ator ir definindo seus próximos passos.

