Antônio Campos lança novo livro e exposição, na sede da Academia Pernambucana de Letras

Uma noite para celebrar a arte, as palavras, a tecnologia e a ancestralidade. Convidados do advogado, acadêmico e escritor Antônio Campos se reuniram no casarão da Academia Pernambucana de Letras (APL), nesta quinta-feira (9), para a apresentação do projeto “Pernambuco - Jardim dos Baobás”. No evento, além da inauguração de exposição temática, Campos também apresentou o livro “Resistir na era das incertezas: Reflexões sobre uma humanidade mais construtiva”, com o selo da Editora Gente.

Resistência e vida

A obra, à venda em mais de 100 livrarias pelo País, reúne uma série de crônicas nascidas de pensamentos amadurecidos pelo autor ao longo de anos. “[O livro] é uma reflexão, de uma forma não complexa, sobre tema do contemporâneo, para que o leitor se situe um pouco mais nesse mundo acelerado que vivemos e que tem trazido muito mais indagações do que respostas”, adianta o escritor.



No texto de introdução, é possível observar o poder de resiliência e transformação inerentes ao homem. Em um trecho, Campos escreve que “apesar de todas as guerras, catástrofes e crises morais, existenciais e de valores, o homem resistiu e sobreviveu ao longo dos séculos. A vida é um processo contínuo de resistência”.



“Resistir na era das incertezas: Reflexões sobre uma humanidade mais construtiva” percorre temas diversos. O olhar atento do autor pousa em assuntos que vão desde o trabalho do artista plástico Vik Muniz até a conexão humana com o divino.



“São textos já publicados em veículos de imprensa e que passaram por uma sistematização para que ganhassem sentido lógico, transmitindo a mensagem de que vencer é a própria capacidade de resistência”, completa.

Múltiplas leituras

Suas reflexões citam filósofos importantes, como Bauman, que tanto estudou as relações humanas, a exemplo da tese em que nessa sociedade nada é sólido, nem conserva a fórmula por muito tempo. “Os valores se alteram com velocidade, provocando insegurança e medo nas pessoas”, aponta uma das linhas, ao entrar em questões como o hiperconsumo. O escritor franco-argelino Albert Camus também é destacado em um dos capítulos, por seu “comprometimento com a busca de um caminho ético na existência humana”, define.



“Este livro de Antônio Campos não tem a pretensão de ser um manual ou antimanual de filosofia. É, na sua inteireza, um hino de amor à literatura, à liberdade e à vida”, aponta Mario Helio Gomes, jornalista, escritor e doutor em Antropologia, no prefácio da publicação.

Espaço para a sustentabilidade

O público presente no evento também conferiu a exposição “Pernambuco - Jardim dos Baobás”, que fica em cartaz até o dia 15 de março. A mostra reúne 15 fotografias de baobás. “Eu e o fotógrafo Marcos Prado, também jornalista, fizemos uma pesquisa. Marcos percorreu mais de 700km de Pernambuco e identificou cerca de 153 baobás com expressão de idade ecológica”, disse Campos.



Ainda segundo o escritor, “também inauguramos hoje (ontem) a pedra fundamental do Instituto Baobá, de valorização dessa árvore tanto do ponto de vista cultural como do ecológico. Será também um instituto para incentivar projetos ambientais, que visam a sustentabilidade como foco”.

As obras estão disponíveis em NFT. Quem adquirir no formato digital, também leva a fotografia física emoldurada. Segundo Campos, a iniciativa é o primeiro passo de uma plataforma de arte em NFT que ele pretende lançar neste ano, com o objetivo de ajudar artistas locais a lidarem melhor com o mercado de arte digital.



Serviço:

“Resistir na era das incertezas: Reflexões sobre uma humanidade mais construtiva”

Editora Gente

224 páginas

À venda nas livrarias (e seus sites de venda) em todo o País

