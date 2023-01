A- A+

BBB 23 Antonio Cara de Sapato vence a Prova do Líder no BBB 23 Participantes disputaram a liderança na área externa da casa

Amanda e Cara de Sapato foram a dupla ganhadora da Prova do Líder, nesta quinta-feira (26). Mas, em uma etapa de sorte, em que ambos precisavam escolher uma chave certa que ligasse um carro, apenas o lutador Cara de Sapato conquistou a segunda liderança desta edição. Amanda ficou apenas com a imunidade.





Como foi a prova

Antes de começar a Prova do Líder, Tadeu Schmidt puxou os vetos das primeiras líderes do programa. Bruna Griphao e Larissa tiveram que escolher dois nomes cada uma. Bruna barrou Domitila Barros e Gabriel Santana.Já Larissa impediu César Black e Cristian de participarem da prova. Fred Nicácio, que acabara de voltar do Quarto Secreto, também teve um poder de voto e escolheu o modelo Gabriel.

Depois de um sorteio para a formação de duplas, os brothers se encaminharam para a área externa, cuja dinâmica consistia em montar o quebra-cabeça de um carro. A disputa ocorreu em duas rodadas. Amanda e Sapato foram a primeira dupla finalista. Eles disputaram com Key Alves e Gustavo.

"A disputa está muito apertada", narrou Tadeu. Amanda e Sapato já pegaram todas as peças. "Agora é questão de organizar", continuou o apresentador. Minutos depois essa mesma dupla ganhava a prova e seguia para a outra parte da disputa: a de sorte. Neste momento, quem escolhesse uma chave que ligasse um carro, ganhava a liderança. A sorte, então, ficou com Antônio Cara de Sapato

