Antonio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos
Jovem concorre na categoria de Melhor Álbum de Música Infantil com "As Aventuras de Caramelo"
Antonio Caramelo, de 10 anos, alcançou um feito inédito em sua trajetória artística. Filho da cantora Aline Wirley e do ator Igor Rickli, ele recebeu sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Infantil, com o disco As Aventuras de Caramelo.
Produzido em parceria com o grupo Malibu Kids, o trabalho reúne 13 faixas inéditas que retratam situações cotidianas do universo infantil de forma lúdica e divertida. A proposta do projeto é transformar experiências simples em canções que dialoguem diretamente com crianças e famílias.
Leia também
• "Grammy Latino morreu para mim", reclama Lucas, da banda Fresno, após lista de indicações
• Música brasileira se destaca no Grammy Latino 2025
• Grammy Latino: pernambucanos João Gomes e Joyce Alane estão indicados; confira a lista completa
Na disputa pelo prêmio, Antonio terá cinco concorrentes, entre eles o grupo Palavra Cantada, referência no gênero e com longa carreira dedicada à música infantil no Brasil.
Além da música, Antonio também tem explorado a atuação. No ano passado, estreou na TV Globo na novela Família é Tudo. Em publicação nas redes sociais, Igor e Aline comemoraram a conquista do filho e destacaram a emoção da família com a indicação. "É emocionante pra nós, vê-lo tão pequeno e já construindo sua própria história como artista! Nosso orgulho… nosso doce menino Caramelo!", escreveu o casal.