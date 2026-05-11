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SÉRIES Tempo de maturação: Antonio Haddad valoriza nova fase do Marcinho, de "Os Outros" Ator aponta motivos para virada do personagem ao longo da terceira temporada da série e fala sobre o privilégio de contracenar com Adriana Esteves

Longe de apostar em respostas fáceis, a nova temporada de “Os Outros”, original Globoplay, mergulha nas zonas de desconforto que impulsionam mudanças reais. Com essa motivação em mente, Antonio Haddad, que vive o confuso Marcinho, mergulha em uma nova fase do personagem.

O ator aponta que a virada do personagem nasce menos de decisões isoladas e mais dos atravessamentos que surgem pelo caminho, encontros que deslocam certezas e abrem espaço para outras formas de existir.

“Essa transformação do Marcinho acontece ao longo da terceira temporada. A série fala sobre encontros e a chance de novas oportunidades que surgem. Gosto muito desse projeto porque fala sobre a busca por um sonho”, aponta.

Para o ator, a essência da série está justamente nesses encontros inesperados, que provocam mudanças internas e ampliam o olhar dos personagens. Ele destaca que as novas pessoas que surgem na vida de Marcinho e Cibele aparecem no momento em que eles se permitem olhar para o desconhecido, enxergando outras formas de conduzir as situações e abrindo espaço para novas possibilidades e recomeços.

“As pessoas novas que Marcinho e Cibele vão conhecer surgem a partir do momento em que eles olham para áreas que não conhecem e vêem outra coisa. É uma nova oportunidade, uma nova chance para eles”, afirma.

Haddad também ressalta o quanto o projeto tem sido marcante em sua trajetória pessoal e profissional. Ele afirma que aprende constantemente com cada troca, seja nas experiências coletivas ou individuais, reforçando que toda jornada é construída em conjunto, e que fazer parte de um time tão sensível e comprometido torna tudo ainda mais especial.

“Aprendi e sigo aprendendo com cada encontro que esse projeto me proporciona, com cada experiência vivida. Toda jornada é individual e coletiva, e o time que assina essa série é um time que me emociona fazer parte”, valoriza.

Além disso, o ator não economiza ao falar sobre o privilégio de contracenar com Adriana Esteves, destacando a generosidade presente no processo criativo e na relação entre os colegas de cena. Para ele, é justamente essa entrega, aliada às emoções despertadas pelo trabalho, que faz com que a série toque o público ao falar sobre sonhos, encontros e as transformações que surgem ao longo do caminho.

“Contracenar com a Adriana é um presente. A melhor palavra que a define é generosidade”, elogia.

“Os Outros” – Nova temporada disponível na plataforma Globoplay.

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