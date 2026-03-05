A- A+

LUTO NA LITERATURA António Lobo Antunes: Portugal decreta luto nacional após morte de escritor Um dos autores portugueses mais lidos e traduzidos do mundo e vencedor do Prêmio Camões, Antunes morreu aos 83 anos nesta quinta

O governo de Portugal decretou um dia de luto nacional pela morte do escritor António Lobo Antunes, um dos mais importantes nomes da literatura em língua portuguesa. A homenagem será observada no sábado, 7 de março de 2026, após decisão aprovada nesta quinta-feira.

“O Governo também propôs ao Presidente da República, que prontamente aceitou, a atribuição do Grande-Colar da Ordem de Camões a António Lobo Antunes”, informou uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Segundo o comunicado, o Conselho de Ministros — presidido nesta quinta-feira pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa — “aprovou o decreto que determina um dia de luto nacional em homenagem a António Lobo Antunes, que será observado no dia 7 de março de 2026”.

De acordo com a legislação portuguesa, cabe ao governo decretar o luto nacional, definindo sua duração e abrangência. A medida costuma ser adotada em casos como a morte de chefes de Estado e de governo ou “pelo falecimento de personalidade, ou ocorrência de evento, de excecional relevância”.

António Lobo Antunes morreu nesta quinta-feira, aos 83 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Expresso e confirmada à imprensa pela editora Grupo Leya, responsável pela publicação de seu último romance, lançado em 2022.

"A morte está confirmada. Divulgaremos uma nota de condolências", afirmou à AFP uma porta-voz da editora.

Homenagens das autoridades

Em nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do escritor e declarou-se “leitor, admirador e amigo há décadas” de António Lobo Antunes.

O presidente destacou ainda que “poucos representaram tão bem a grandeza literária de um país” e informou que depositará junto ao escritor o Grande-Colar da Ordem de Camões, honraria que será concedida postumamente.

O primeiro-ministro também prestou homenagem ao autor, classificando-o como um dos maiores nomes da cultura portuguesa.

“Presto muito sentida homenagem a Antonio Lobo Antunes - figura maior da cultura portuguesa. O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos”, escreveu Luís Montenegro em publicação na rede social X.

O chefe de governo expressou ainda, em nome do Executivo, “as mais sentidas condolências à família e aos amigos”.

Carreira literária

Considerado um dos romancistas portugueses mais influentes das últimas décadas e frequentemente apontado como possível vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Lobo Antunes construiu uma obra de grande repercussão internacional.

Ao longo da carreira, publicou 29 romances e cinco volumes de crônicas originalmente escritas para a revista Visão. Entre seus livros mais conhecidos estão Os Cus de Judas e Memória de Elefante (1979), Conhecimento do Inferno (1980), Auto dos Danados (1985), Fado Alexandrino (1987), As Naus (1988) e Manual dos Inquisidores (1996).

Em 1999, recebeu o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores pelo livro Exortação aos Crocodilos. Já em 2007, foi laureado com o Prêmio Camões, considerado o mais importante reconhecimento literário da língua portuguesa.

Origem e formação

António Lobo Antunes nasceu em 1º de setembro de 1942, na freguesia de Benfica, em Lisboa. Formou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa em 1969 e especializou-se posteriormente em psiquiatria, profissão que exerceu no Hospital Miguel Bombarda.

Filho do neurologista João Alfredo Lobo Antunes — assistente de Egas Moniz e professor de medicina — cresceu em uma família de forte presença intelectual. Entre os irmãos estavam o neurocirurgião João Lobo Antunes, membro do Conselho de Estado português, além de Nuno Lobo Antunes, neuropediatra; Miguel Lobo Antunes, programador cultural; Manuel Lobo Antunes, jurista e diplomata; e Pedro Lobo Antunes, arquiteto e ex-vereador da Câmara Municipal de Torres Novas, morto em dezembro de 2023.

Após concluir o curso de Medicina, foi mobilizado como médico militar durante a guerra colonial portuguesa entre 1971 e 1973, servindo no leste de Angola, nas regiões de Lumbala Guimbo, Chiume e posteriormente Malanje.

A experiência no conflito marcou profundamente sua obra e se tornou tema central de vários de seus livros.

Durante esse período, escreveu cartas à primeira mulher, Maria José Lobo Antunes, que mais tarde foram reunidas pelas filhas do casal e publicadas no livro D’este viver aqui neste papel descripto. A correspondência inspirou também o filme Cartas da Guerra, dirigido por Ivo Ferreira.

Da psiquiatria à escrita

Depois de regressar da guerra, Lobo Antunes trabalhou como psiquiatra em Lisboa. Em 1985, decidiu abandonar definitivamente a medicina para se dedicar à literatura em tempo integral.

Seu primeiro romance, Memória de Elefante, publicado em 1979, alcançou grande repercussão e marcou o início de uma trajetória literária que se consolidaria dentro e fora de Portugal.

Reconhecimento e legado

Além do Prêmio Camões, o escritor recebeu diversos reconhecimentos ao longo da carreira. Desde 2016, era sócio correspondente da Classe de Letras da Academia das Ciências de Lisboa.

Em 2018, a prestigiosa coleção literária da Bibliothèque de la Pléiade anunciou a publicação de sua obra, tornando-o o segundo escritor português — depois de Fernando Pessoa — e um dos raros autores ainda vivos a integrar o catálogo.

Na cidade de Nelas, onde a família mantinha uma casa desde a década de 1940, uma biblioteca pública leva seu nome — homenagem a um autor cuja obra marcou profundamente a literatura contemporânea em língua portuguesa.

Veja também