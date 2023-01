A- A+

SOLIDARIEDADE Antonio Madureira: campanha pretende arrecadar doações para tratamento de saúde do compositor Artista, um dos líderes do Movimento Armorial, sofre de Parkison há mais de dez anos

O pesquisador da música popular nordestina, arranjador, violonista e compositor - algumas das facetas de Antonio Madureira, 74, cuja contribuição para o universo da arte é perene e incontestável - precisa de ajuda.

Uma campanha com artistas e figuras públicas em um canal no YouTube foi lançada para arrecadação para tratamento de saúde de um dos mestres do erudito e do popular, que há pelo menos doze anos vem convivendo com Parkison, doença que vem exigindo dele, nos últimos tempos, cuidados mais específicos.











Nominada "Viva Zoca", como é chamado Madureira, o vídeo de cerca de dez minutos traz depoimentos de artistas e figuras públicas com pedidos de ajuda para o tratamento da doença, que de acordo com o texto divulgado, vem sendo tratada "com a combinação de várias terapias. Mas há alguns meses, necessidades mais específicas vêm se apresentando e com isso, um alto custo com medicamentos, cuidadores e alimentação especial".

O intuito da campanha é chegar ao valor de R$ 180mil para custear o tratamento pelo período de um ano.

"(...) o objetivo de nos unirmos numa corrente de bem e gratidão a esse compositor que contempla o legado da música brasileira com a sua obra", complementa o texto.

As doações podem ser feitas de diversas maneiras:

- Via PIX, no e-mail [email protected] ou pelo telefone 81 9 9627-2295

- Transferência para Maria Cecília Didier de Moraes

Agência 0001 C/C 56549525-7 CPF 245.135.804-10 Banco 260/Nu Pagamentos S.A.

Antonio Madureira, "Seu Zoca"

Atuante na mescla entre o erudito e o popular, Madureira - natural de Macal, no Rio Grande do Norte - criou novas tradições e sonoridades, liderou o Quinteto Armorial em meio ao Movimento idealizado por Ariano Suassuna - tornando-se um dos líderes da arte armorial, junto a outros nomes como Antonio Nóbrega e Capiba, entre outros.

Do Quinteto foram lançados quatro discos: "Do Romance ao Galope Nordestino" (1974)// "Aralume" (1976)// "Quinteto Armorial" (1978) e "Sete" (1980).

Tem também a sua assintaura a criação do Quinteto Romançal, além de discos solos que fincaram sobremaneira o seu nome entre os mais notáveis da música brasileira.

